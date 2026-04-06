巴基斯坦計畫在港拓展金融往來 包括人民幣支付結算

被視為中國外交「鐵桿朋友（指關係極其牢固）」的巴基斯坦正計畫在香港拓展各種金融往來，包括在港採用人民幣作為支付結算貨幣。

星島日報今天報導，巴基斯坦駐港總領事RiazAhmed Shaikh接受該報刊集團旗下免費報章英文虎報（the Standard）訪問時，透露了相關訊息。

在訪問中，Shaikh談及「中巴經濟走廊」及香港國際金融中心地位等議題。他說，隨著「中巴經濟走廊」進入以企業發展為重心的第二階段，可再生能源和技術等領域已出現巨大的投資機會，香港作為領先的國際金融中心，可以在提供融資方面發揮關鍵作用。

他說，中國大陸企業普遍透過香港投資巴基斯坦，但也有香港公司對參與投資相關項目感興趣。

根據中國人民銀行的數據，在2024年的中巴商品貿易中，人民幣結算額達到194億元，占貿易總額的23%。

Shaikh表示，巴國機構正籌備在港發行人民幣計價債券，巴國企業也可能利用香港作為離岸人民幣中心的優勢，投資人民幣相關金融產品，或是在港採用人民幣作為支付結算貨幣，深化兩地金融互助。

他並透露，目前至少有一家巴基斯坦大型企業考慮來港進行首次或第二上市。不過，由於香港交易所尚未認可巴基斯坦證券交易所，巴國企業必須先在其他符合資格交易所上市，才能符合在港二次上市的資格。

香港與巴基斯坦的關係一向很少受外界注意，媒體也少有報導兩地的經貿和金融關係。

但在民間方面，香港與巴基斯坦等南亞國家卻有著深厚淵源，英國殖民時期，英軍曾聘用大量印度、巴基斯坦和尼泊爾人，部分南亞人也因此在港定居下來，各自形成單一龐大社區。

據統計，目前香港的巴基斯坦社區有4萬3000人，大概都是香港永久居民。基於文化和種族差異，居港的南亞裔民眾仍然保留各自的民族風格，包括在衣著、飲食、宗教和語言上，也因此，許多南亞裔人士一直難以融入香港本土社會。

近幾年來，隨著香港當局積極拓展中東、東南亞和南亞的經貿關係，巴基斯坦與香港的關係逐漸獲得重視。與此同時，香港當局也一直加強協助南亞裔人土融入社會，促進他們的教育和工作機會。