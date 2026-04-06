快訊

重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦止戰計畫 可能6日生效

1個多月就通過審查！世界動物衛生組織核可 我今起恢復非洲豬瘟非疫區

高雄春捲中毒案爆134人送醫 檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

巴基斯坦計畫在港拓展金融往來 包括人民幣支付結算

中央社／ 香港6日電

被視為中國外交「鐵桿朋友（指關係極其牢固）」的巴基斯坦正計畫在香港拓展各種金融往來，包括在港採用人民幣作為支付結算貨幣。

星島日報今天報導，巴基斯坦駐港總領事RiazAhmed Shaikh接受該報刊集團旗下免費報章英文虎報（the Standard）訪問時，透露了相關訊息。

在訪問中，Shaikh談及「中巴經濟走廊」及香港國際金融中心地位等議題。他說，隨著「中巴經濟走廊」進入以企業發展為重心的第二階段，可再生能源和技術等領域已出現巨大的投資機會，香港作為領先的國際金融中心，可以在提供融資方面發揮關鍵作用。

他說，中國大陸企業普遍透過香港投資巴基斯坦，但也有香港公司對參與投資相關項目感興趣。

根據中國人民銀行的數據，在2024年的中巴商品貿易中，人民幣結算額達到194億元，占貿易總額的23%。

Shaikh表示，巴國機構正籌備在港發行人民幣計價債券，巴國企業也可能利用香港作為離岸人民幣中心的優勢，投資人民幣相關金融產品，或是在港採用人民幣作為支付結算貨幣，深化兩地金融互助。

他並透露，目前至少有一家巴基斯坦大型企業考慮來港進行首次或第二上市。不過，由於香港交易所尚未認可巴基斯坦證券交易所，巴國企業必須先在其他符合資格交易所上市，才能符合在港二次上市的資格。

香港與巴基斯坦的關係一向很少受外界注意，媒體也少有報導兩地的經貿和金融關係。

但在民間方面，香港與巴基斯坦等南亞國家卻有著深厚淵源，英國殖民時期，英軍曾聘用大量印度、巴基斯坦和尼泊爾人，部分南亞人也因此在港定居下來，各自形成單一龐大社區。

據統計，目前香港的巴基斯坦社區有4萬3000人，大概都是香港永久居民。基於文化和種族差異，居港的南亞裔民眾仍然保留各自的民族風格，包括在衣著、飲食、宗教和語言上，也因此，許多南亞裔人士一直難以融入香港本土社會。

近幾年來，隨著香港當局積極拓展中東、東南亞和南亞的經貿關係，巴基斯坦與香港的關係逐漸獲得重視。與此同時，香港當局也一直加強協助南亞裔人土融入社會，促進他們的教育和工作機會。

中東 中國人民銀行 香港交易所

延伸閱讀

中東戰爭衝擊…杜拜投資潮 回流星、港

人潮帶動錢潮 清明+復活節首2日28萬人次訪港

陸駐巴基斯坦大使：中巴籲停火止戰 對話才是出路

相關新聞

傳蘋果首款折疊iPhone開始試產 預計下半年推出

上海第一財經6日引述《中證金牛座》的獨家報導稱，來自供應鏈人士的消息，富士康已開始試產蘋果折疊螢幕iPhone手機。

稱張雪遲遲不來提領勞斯萊斯 陳光標：折現千萬捐嫣然

隨著張雪機車在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站勇奪「雙冠」創造歷史，張雪機車創始人張雪也持續受到關注；先前，知名慈善家陳光標公開表示擬向張雪贈予一台國內獨有、2026款加長訂製版勞斯萊斯幻影，陳光標5日表示，由於張雪一直沒有提車，自己將折現1000萬元，捐給李亞鵬的嫣然醫院。

美擬推新法限對陸晶片設備出口 ASML恐受影響

大陸觀察者網6日引述彭博社報導，美國跨黨派國會議員近日提出一項新法案，擬進一步收緊對大陸的半導體製造設備出口限制，並將範圍擴及荷蘭、日本等盟國企業，包括荷蘭半導體設備大廠ASML（艾司摩爾）在內業者，恐受影響。

陸推電商高質量發展 強化AI、跨境電商與直播監管

大陸商務部等部門6日發布指導意見，提出發展「人工智慧（AI）＋電商」、推動跨境電商與「絲路電商」合作，同時加強平台責任與直播電商監管，強化數位經濟與實體經濟融合。

深圳開放無人車夜間配送 京東率先試行「24小時物流」

大公文匯網6日報導，深圳近日首度向功能型無人車開放夜間路權，京東物流「獨狼」智能配送車率先在坪山至龍崗開通兩條跨區夜間配送線路，全長逾50公里，串聯多個物流節點，象徵無人配送由日間試點邁向全天候運作。

關稅衝擊未動搖陸製造業 中國生產基地依然不可替代

路透6日報導，美國總統川普對大陸加徵關稅，雖意在打擊大陸製造業，但實際效果未如預期。一家位於東莞的電子製造商在經歷2025年關稅衝擊與供應鏈震盪後認為，大陸仍是難以取代的生產基地，前提是情勢不會出現過於劇烈的變化，儘管企業已開始布局產能外移。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。