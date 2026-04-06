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港股企業「回A」 一波波

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

在大批A股企業「南下」赴港上市同時，也有越來越多的港股企業選擇北上，開啟「A+H」雙資本平台布局。

據統計，目前明確提交A股上市申請或啟動上市輔導的港股公司已達十家，此外，併購重組也成為港股資產「回A」的重要路徑。分析認為驅動力在於政治紅利、A股估值與本土產業協同等三大要素。

港股疫苗龍頭艾美疫苗日前公告，擬向北交所申請上市，若順利推進，艾美疫苗將成為港股回北交所上市第一股；港股AI龍頭範式智能披露，已獲北京證監局輔導備案，擬登陸深交所；協作機器人龍頭越疆科技3月公告，計劃登陸深交所創業板；年初登陸港交所的智譜，也在同步推進A股上市輔導。

與此同時，港股中國宏橋1月通過將核心鋁業資產注入A股宏創控股，成功實現戰略「回A」，顯示併購重組也成為港股資產回到A股的路線之一。

而這股「回A」的熱潮一方面與政策有關。中共中央辦公廳（中辦）、國務院辦公廳（國辦）在去年6月曾發文，明確支持符合條件的粵港澳大灣區港股企業在深交所上市。

此外，科創板、創業板包容性提升；另一方面，證券時報引述排排網財富研究總監劉有華分析，有兩驅動力：一是A股流動性與估值具吸引力，對硬科技、生物醫藥等賽道溢價明顯；二是「回A」有助強化本土產業協同，方便企業對接大陸供應鏈、市場與政策資源。

然而，也有部分香港上市公司終止「回A」，比如京信通信、中國生物製藥、北京汽車、訊眾通信等，主因為市場環境變化、資本市場規則調整及公司發展戰略調整。

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