港新股募資額大躍增 半導體、AI大模型、工業機器人最夯

統計顯示，截至3月31日，港股市場在第1季共有40家企業完成IPO及第二上市，合計募集資金港幣1,099億元（約新台幣4,484億元），年增489%，刷新2021年以來季度募資新高。

其中，半導體、AI大模型以及工業機器人成為三大核心熱門領域，科技股成為香港新股市場的主角。

從募資板塊來看，澎湃新聞援引Wind數據統計，今年第1季，港股新上市企業中，半導體、硬體設備、機械、軟體服務、電氣設備等行業合計有24家公司上市，占比60%；募資金額港幣734.95億元，占比66.81%。

值得注意的是，在三大核心熱門領域上：半導體賽道有壁仞科技、天數智芯、豪威集團、兆易創新、瀾起科技等企業集中亮相，覆蓋AI晶片、記憶體介面晶片、圖像傳感器等。

AI領域則有明星企業智譜、MINIMAX兩大AI大模型龍頭，上市後股價表現突出；工業機器人賽道則有華沿機器人、埃斯頓、大族數控等企業。

與此同時，傳統製造、食品飲料、有色金屬、硬體設備等行業「破發」（跌破發行價），優樂賽共享、紅星冷鏈、銅師傅等企業第1季在港上市後大幅破發，截至第1季末，優樂賽共享已大跌48%。

而「A+H」成為第1季亮點之一，第1季新上市的40家企業中，有15家為「A+H」兩地上市企業，占比近四成。第1季融資規模前十企業中，七家已在A股上市，分別為牧原股份、東鵬飲料、瀾起科技、大族數控、兆易創新、豪威集團、先導智能，七家企業合計融資規模超過港幣520億元，占第1季新股總募資額近半壁江山。

展望香港新股市場後市，機構普遍看好。中金公司預計，根據當前港交所排隊上市數量以及潛在融資規模測算，2026年港股IPO融資規模或從去年的港幣2,858億元進一步增至約港幣4,400億元。

德勤則預測， 2026年全年，香港新股市場將有約160檔新股融資不少於港幣3,000億元。預計其中將有七檔新股，每檔最少融資港幣100億元。