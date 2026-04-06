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Token 經濟火 陸企搶商機 阿里、騰訊等調整經營戰略

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
阿里巴巴成立Alibaba Token Hub，由執行長吳泳銘推動Token生成與應用。中新社
阿里巴巴成立Alibaba Token Hub，由執行長吳泳銘推動Token生成與應用。中新社

由於人工智慧（AI）應用持續深化，大陸Token（陸稱：詞元，即AI大模型處理資訊的‌最小基本單位‌）調用量快速攀升，多家陸企正加碼算力基建、Token經營服務與高質量資料集（Dataset），加速形成完整「Token經濟」產業鏈，圍繞Token調用、分發與結算的新價值體系正加速形成。

新華社指，大陸國家數據局資料顯示，截至3月，大陸日均Token調用量已突破140兆，兩年增長逾千倍。這樣的增長帶動企業圍繞高性能算力、Token經營服務與高質量資料集加速布局。

Token為AI大模型處理訊息的最小單位，用戶每次向AI提問或生成內容均涉及Token消耗。以AI代理應用為代表的AI產品（如OpenClaw）爆發，顯著推升Token使用量。

證券日報提到，輝達創辦人黃仁勳提出「Token經濟學」，認為資料中心將成為生產Token的「工廠」。OpenAI執行長奧特曼亦稱，AI模型供應商業務將轉向出售Token。中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥表示，「Token經濟」有望讓大模型企業由「賣能力」轉向「賣用量」。

多家陸企加快布局，密集調整經營戰略。其中，阿里巴巴成立Alibaba Token Hub，由執行長吳泳銘推動Token生成與應用；騰訊雲公布將MaaS平台升級為TokenHub；中國電信探索「Token經營」；中國聯通提出「AI代理＋Token＋AI雲」模式。

算力基礎設施成為產業核心。中科曙光推出無線纜箱式超節點scaleX40；中興通訊整合多廠GPU提升效率。中興通訊戰略與生態首席專家屠嘉順稱，相關技術將推動智算基礎設施朝高效率與綠色化發展。

北京前沿未來科技產業發展研究院院長陸峰說，Token激增對計算密度、記憶體頻寬與通信效率提出更高要求，促使算力由單卡性能競賽轉向系統化協同優化。

中國證券報分析，Token經濟涵蓋上游算力生產、中游調度與分發及下游應用場景，從AI晶片、資料中心到模型平台與AI代理應用，構成完整價值鏈。隨Token成為標準化計價單位，產業價值向各環節重新分配。

截至2025年底，大陸已建成高質量資料集超十萬個，總體量達890PB，相當大陸國家圖書館數位資源總量的310倍。所謂資料集，是指一組有組織的相關數據集合，廣泛應用於數據分析、科學研究、軟體開發及人工智慧（AI）訓練。

阿里巴巴 OpenAI 大陸

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