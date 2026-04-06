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3月陸大宗商品價雙位數增長 指數年增14.5% 多重因素驅動

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸3月大宗商品價格指數（CBPI）上升至129.9點，年增幅14.5%。聯合報系資料照
大陸3月大宗商品價格指數（CBPI）上升至129.9點，年增幅14.5%。聯合報系資料照

中國物流與採購聯合會昨（5）日發布最新數據顯示，3月中國大宗商品價格指數（CBPI）上升至129.9點，按月上漲4%，年增幅14.5%。這一顯著回升主要受春節後生產恢復、需求釋放以及國際地緣衝突推升輸入性成本等多重因素驅動。

分析指出，當前外部不確定因素交織，部分行業生產成本上升，企業需加強外部輸入性風險研判與管控，拓寬原材料來源及替代資源利用，以提升市場風險抵禦能力。

分行業看，受中東局勢持續緊張、國際原油價格大幅上漲等輸入性因素影響，大陸的能源、化工價格指數大幅走高，按月分別上漲16.5%和21.8%。

隨著春節後市場需求逐步回升，以及鐵礦石進口物流運費上漲，黑色系（煤、鐵）價格指數按月小幅上漲；受國際化肥價格上漲，生物燃料需求上升帶動，大陸國內農產品價格指數月比上漲2.8%。

在重點監測的50種大宗商品中，與上個月相比，3月38種商品價格按月上漲，占比76%；12種商品價格按月下跌，占比24%。其中柴油、甲醇和乙二醇漲幅居前，分別按月上漲30.5%、30.4%和29.3%；氧化鏷釹、電解鋅和焦煤跌幅居前。

環球時報引述廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強指出，儘管國際大宗商品價格波動加劇，能源及化工等商品進口存在不確定性，國際市場價格波動對中國大陸的宏觀經濟的影響相對有限，原因在於大陸能源韌性較強，加上政策措施有效。

中國物流與採購聯合會大宗商品交易市場流通分會副會長周旭指出，從海內外大宗商品指數的比較來看，中國大宗商品市場價格波動幅度遠小於國際市場。當前外部不確定、不穩定性因素交織，部分行業生產成本上漲壓力較大，面對新形勢，產業企業需進一步加強外部輸入性風險研判與管控，拓寬原材料來源和替代性資源利用，增強市場風險抵禦應對能力。

中東 春節 大陸

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