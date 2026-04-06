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中東戰火 陸3月能源價格指數飆16.5%

聯合報／ 記者謝守真張鈺琪／綜合報導
受中東戰火影響，中國大陸三月能源價格指數上漲百分之十六點五，大陸成品油價格預計四月八日起再度上調，迎來年內第六次上漲。圖為近期北京通州一間加油站，車輛排隊加油。（中新社）
受中東戰火影響，中國大陸三月能源價格指數上漲百分之十六點五，大陸成品油價格預計四月八日起再度上調，迎來年內第六次上漲。圖為近期北京通州一間加油站，車輛排隊加油。（中新社）

中國物流與採購聯合會五日公布，三月中國大陸大宗商品價格指數（ＣＢＰＩ）升至一二九點九點，較上月上升百分之四，年增幅百分之十四點五，均高於去年同期水準。其中，能源、化工價格指數大幅走高，月比分別上漲百分之十六點五和百分之廿一點八。影響所及，大陸成品油價格預計四月八日起再度上調，迎來年內第六次上漲，而大陸國內航線燃油附加費已自昨日起大幅調升，漲幅高達五倍。

中國物流與採購聯合會發布，分行業看，受中東局勢持續緊張、國際原油價格大幅上漲等輸入性因素影響，大陸的能源、化工價格指數大幅走高，月比分別上漲百分之十六點五和百分之廿一點八。隨著節後市場需求逐步回升，以及鐵礦石進口物流運費上漲，黑色系價格指數環比小幅上漲；受國際化肥價格上漲，生物燃料需求上升帶動，大陸國內農產品價格指數月比上漲百分之二點八。

在重點監測的五十種大宗商品中，與上個月相比，卅八種商品價格上漲，占百分之七十六；十二種商品價格月比下跌，占百分之廿四。其中柴油、甲醇和乙二醇漲幅居前，分別月比上漲百分之卅點五、百分之卅點四和百分之廿九點三。

中新社引述中國物流與採購聯合會大宗商品交易市場流通分會副會長周旭指，三月大陸大宗商品價格指數大幅上漲是國內大宗商品市場景氣水準回升、政策效應逐步顯現，以及中東地緣政治持續緊張等因素共同作用的體現。與海內外大宗商品指數比較，大陸大宗商品市場價格波動幅度遠小於國際市場。不過，當前外部不確定不穩定性因素交織，部分行業生產成本上漲壓力較大，企業需加強外部輸入性風險研判與管控，拓寬原材料來源，增強風險抵禦。

廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強指，儘管國際大宗商品價格波動加劇，能源及化工等商品進口存在不確定性，國際市場價格波動對大陸的宏觀經濟影響相對有限，原因在於大陸能源韌性較強，政策措施有效。

另據隆眾資訊統計，截至四月二日，大陸本輪調價周期內參考原油均價為每桶一○九點○六美元，較上一周期上漲百分之二點二四。按現行成品油調價機制，四月八日對應的上調幅度約為每噸人民幣三五○元。若此次上調落實，以五○公升油箱計，車主加滿一箱油將多支出人民幣十五元（約台幣六十七元）。

此外大陸多家航空公司自五日起上調國內航線燃油附加費，八○○公里以下短途航線，每位旅客收人民幣六○元，八○○公里以上長途航線，每位收一二○元。與調漲前相較，漲幅達五倍。

景氣 物流 大陸 油價 能源

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