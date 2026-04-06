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陸氫燃料航發引擎突破 成功試飛

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機AEP100首飛。圖／取自中國航發微信公眾號
大陸兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機AEP100首飛。圖／取自中國航發微信公眾號

中國航空發動機集團（中國航發）四日完成全球首例兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機ＡＥＰ一○○首飛，該發動機搭載七點五噸級無人運輸機在株洲蘆淞機場成功試飛，全程運作正常、飛行距離三十六公里、飛行高度三百公尺。中國航發表示，此舉象徵大陸在氫燃料航空動力技術上取得工程化突破。

中國航發五日在微信公眾號發布，四日，中國航發集團湖南動力機械研究所自主研製的兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機ＡＥＰ一○○，配裝七點五噸級無人運輸機在株洲蘆淞機場成功首飛。

新華社引述中國航發有關專家表示，此次首飛成功，實現自主研製兆瓦級氫燃料航空發動機從技術到工程的階段跨越。這象徵大陸在氫燃料航空發動機領域已打通從核心部件到整機集成的全技術鏈，驗證氫燃料動力系統與飛行平台匹配的工程可靠性，為後續氫能航空產業化應用奠定基礎，是大陸綠色航空動力發展從技術探索邁向工程實踐的重要突破。

中國航發還指，未來隨著綠氫製備成本進一步下降，氫能航空動力的經濟性優勢和能源安全優勢將逐步顯現。氫燃料航空發動機技術有望率先應用於空中無人貨運、海島物流等低空經濟領域，並逐步拓展至載人支線及幹線飛機。

該技術將牽引上游綠色氫能製備、中游儲運加注基礎設施、下游高端裝備與新材料等產業集群的協同升級，持續推動大陸航空產業綠色低碳高品質發展。

大陸

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