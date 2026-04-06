陸工信部 石化化工設備全面進化

大陸工信部等七部門日前發布「方案」，提出到二○二九年，各地二○二五年已確定的石化化工老舊裝置更新改造任務全面完成，二○二六年後新確定的更新改造任務按計畫推進。各省級主管部門要督促指導相關企業「一企一策」制定更新改造實施方案，更新改造完成時間原則上不超過五年。

業內專家認為，隨著石化化工行業的提質升級，行業供需結構持續優化，綠色低碳發展進程加快，產業鏈供應鏈的安全穩定水準也將得到進一步提升。

新華財經報導，石化化工行業經濟總量大、產業關聯度高，對穩定經濟增長、保障能源安全和產業鏈供應鏈安全具有重要作用。前工信部材料工業司司長常國武表示，大陸石化化工行業規模以上生產企業超過二點七萬家，部分早期建成的裝置設計和建設標準較低、工藝落後、自動化控制水準不高，存在安全環境風險大、布局不合理、運行效率低等問題。

大陸工信部等七部門日前發布「加力推進石化化工行業老舊裝置更新改造行動方案（二○二六—二○二九年）」（簡稱「方案」）。方案在總體目標上提出，到二○二九年，各地二○二五年已確定的石化化工老舊裝置更新改造任務全面完成，二○二六年後新確定的更新改造任務按計畫推進，年度滾動評估、持續改造提升的長效工作體系不斷健全，標準引領和政策協同效應進一步發揮。

大陸石化化工老舊裝置涉及子行業多、分布散、問題複雜。石油和化學工業規劃院副院長鄭寶山指出，經初步調研統計，全大陸現有老舊裝置超一千六百套，包括煉油、乙烯、合成氨、尿素等多個子行業，近九成為危化品企業。隨著時間推移，預計更多子行業、企業和裝置將進入老舊裝置範圍。

方案對推進老舊裝置更新改造工作做出系統化、常態化布局。針對實際投產運行超過二十年的生產裝置，方案提出要逐一登記造冊，形成老舊裝置清單和老舊裝置更新改造工作台帳。方案附件還細化了評估範圍、事項及產業政策與標準規範，明確工作範圍和評估依據。