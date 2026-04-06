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穿針彈琴…北京靈巧手 科技大賽奪冠

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在中關村展示中心常設展上，一台配備了靈巧手的機器人在展示穿針引線。本報北京傳真
在中關村展示中心常設展上，一台配備了靈巧手的機器人在展示穿針引線。本報北京傳真

在二〇二六中關村論壇年會—第九屆中關村國際前沿科技大賽總決賽上，以靈巧手和雲端智慧為核心的具身智慧平台、基於框架核酸的miRNA智慧遞送系統研發及在無創滲透給藥的技術探索、即時三維態勢感知移動式空間智慧交互解決方案及世界大模型三個專案分別獲得冠亞季軍。

獲得大賽冠軍的靈心巧手，是北京海淀的一家具身智慧企業，在此次論壇年會期間成了「明星」。在論壇年會主會場，電子鋼琴、立鼓、嗩呐等六種機器人樂手組成的「靈心樂府」機器人樂隊演奏的美妙音樂讓參會者頻頻駐足。

在中關村展示中心常設展，其靈巧手又表演起「穿針引線」的「絕活」，展示著極高的操作精度和協調性。

「我們已經成為靈巧手銷售量最大的公司。」靈心巧手聯合創始人左家平介紹，團隊的產品矩陣正在不斷豐富，從消費級的「小手」，到能在工廠打螺絲的工業級靈巧手，再到科研級應用，已經覆蓋了多種應用場景。公司產出的靈巧手在全球科技巨頭、人形機器人整機廠、大規模量產的製造業龍頭等多個場景落地。

捧得大賽亞軍的四川雲海生物負責人林雲鋒表示，他們帶來的項目憑藉其獨特的核酸遞送技術斬獲獎項。「未來所有的藥物遞送都可能因為這項技術而改變。」林雲鋒展望道，從幫助抗生素降低耐藥性，到打疫苗不再需要打針而是塗抹即可，再到治療黃斑病變等眼科疾病從注射藥物進眼球變成只需要滴眼藥水即可，這一顛覆性技術的應用前景極為廣闊。

本屆大賽以「前沿引領，智創未來」為主題，設置了ＡＩ底層技術、ＡＩ應用、創新藥、醫療器械、新材料、文化科技、金融科技七個領域，匯聚境內外二千一百餘個前沿技術項目，覆蓋全球六十八個國家和地區，國際專案占比百分之四十三，人工智慧項目占比約百分之四十。

北京 人工智慧 機器人

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