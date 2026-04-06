國補發威 陸「以舊換新」拉抬經濟奏效

大陸央視新聞四月四日報導，根據大陸商務部消息，今年第一季，消費品「以舊換新」政策取得積極成效，帶動相關商品銷售額超過四三三一點七億元（人民幣，單位下同），約台幣二點○一兆元，惠及六○九三點三萬人次。

報導指出，具體來看，今年第一季，汽車以舊換新共計收到補貼申請一百四十點八萬分，帶動新車銷售額二二八六點九億元（約台幣一點○六兆元）。其中，報廢更新補貼申請四十點三萬分，帶動銷售額五一九點六億元（約台幣二四一五億元）；置換更新補貼申請一百點五萬分，帶動銷售額一七六七點三億元（約台幣八二一三億元）。

今年第一季，冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等六類家電以舊換新，以及數位和智慧產品購新共銷售五九五二點五萬台，帶動銷售額二○四四點八億元（約台幣九五○三億元）。其中，家電以舊換新銷售二三二○點五萬台，帶動銷售額九五四點三億元；數位和智慧產品購新銷售三六三二萬件，帶動銷售額一○九○點五億元。

大陸自二○二四年開始實施「以舊換新」政策，期盼藉此帶動消費增長、擴大內需。二○二五年，官方安排超長期特別國債人民幣三千億元支持消費品以舊換新，也就是民眾口中的「國補」。

據大陸商務部統計，當年相關商品銷售額超過二點六兆元（約台幣十二點○八兆元），惠及超過三點六億人次，全年汽車以舊換新超一千一百五十萬輛，家電以舊換新超一點二九億件。二○二五年一至十一月，大陸社會消費品零售總額年增百分之四，較上年同期加快○點五個百分點，大陸商務部表示，以舊換新帶動增長超過一個百分點。

根據二○二六年大陸政府工作報告，今年大陸安排超長期特別國債人民幣二千五百億元（約新台幣一點一四兆元）支持消費品以舊換新。