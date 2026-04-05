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給陸PVC業落下「及時雨」？印度宣布免徵PVC進口關稅三個月

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
全球最大PVC進口國印度1日宣布，將PVC進口關稅從7.5%直接下調至0%，暫免期限為三個月，政策自4月2日起正式生效，至6月30日結束，外界認為有望舒緩陸PVC廠壓力。（本報系資料庫）
全球最大PVC進口國印度1日宣布，將PVC進口關稅從7.5%直接下調至0%，暫免期限為三個月，政策自4月2日起正式生效，至6月30日結束，外界認為有望舒緩陸PVC廠壓力。（本報系資料庫）

受到中東局勢影響對能源擾動，全球最大PVC進口國印度政府1日宣布，將PVC進口關稅從7.5%直接下調至0%，暫免期限為三個月，政策自4月2日起正式生效，至6月30日結束。分析認為，該舉對大陸PVC企業而言無疑是一場「及時雨」，因為大陸PVC庫存壓力依然較大，在面臨大陸官方取消出口退稅政策下，該舉有望減緩大陸PVC廠壓力。

期貨日報引述卓創統計數據顯示，印度常年佔據全球PVC進口總量的17%左右，是全球PVC貿易的核心樞紐。其PVC需求主要集中在兩大領域：一是農業領域，比如灌溉管、排水給水管等；二是建築領域，廣泛應用於型材、薄膜及電線電纜等產品。

而中國大陸一直是印度PVC進口的第一大來源國，2024年印度進口自中國大陸的PVC佔比高達41%，遠超日本（14%）、韓國（11%）和美國（9%）。最新數據顯示，今年前兩個月，大陸PVC粉料出口量約45.67萬噸，其中出口至印度19.93萬噸，佔比43.64%。

中原期貨分析師劉培洋表示， 2020至2025年，大陸PVC出口量年均複合增長率在43.48%，出口已成為大陸PVC行業的重要增長極。其中，2025年大陸PVC出口量在382.32萬噸，年增大幅增長46.09%，創歷史新高。儘管大陸官方4月1日起PVC出口退稅政策正式取消，但並未關閉出口窗口。

CommoPlast創始人闕雲雲表示，大陸PVC對印出口之路一直充滿波折：去年印度反覆調整BIS認證、反傾銷稅政策，今年2月26日又對中國PVC啟動反補貼調查，如今關稅清零雖為利好，但反補貼初裁預計在6至7月出爐，與關稅政策到期時間高度重疊，形成複雜時間節點。他稱，目前尚未出現明顯的搶貨現象，市場反應分化，部分客戶諮詢報價，更多客戶選擇觀望，預計下周才能看到更清晰的市場反饋。

劉培洋表示，當前中東衝突仍是影響PVC市場的核心因素。對PVC產業鏈企業來說，關注印度市場反應、政策及地緣局勢變化，合理布局庫存和出口節奏，是應對市場波動的關鍵。

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