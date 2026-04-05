中國乘聯分會：1至2月汽車業利潤率僅2.9%

中國乘聯分會統計資料顯示，中國今年1至2月汽車行業利潤人民幣435億元（約新台幣2000億元），年減30%；汽車行業利潤率2.9%，遠低於下游工業企業利潤率平均5.8%。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）是中國汽車行業的統計資料分析機構。

據第一財經5日報導，乘聯分會提供數據資料顯示，今年1至2月汽車行業利潤率僅2.9%，相較於下游工業企業利潤率平均5.8%，汽車行業偏低。

乘聯分會秘書長崔東樹坦言，結合前幾年利潤率下滑趨勢來看，近期汽車行業利潤率下滑幅度較大，一些主流車企不產電池，盈利壓力加大。隨著政府「反內捲」（反無效的過度競爭）工作持續推進，改善行業利潤的促進效果可望逐步體現。

小鵬汽車執行長何小鵬對第一財經等媒體表示，做便宜的、低利潤的車是沒有價值的，對於小鵬汽車來說，必須要做良性競爭，不是單純做便宜車，「10萬元以下的車不碰」。

何小鵬提到，汽車行業是長線馬拉松、超大規模行業，全球絕大部分汽車公司很難做兩、三款車就成功。現在的汽車公司是非常內捲的模式，最近幾年可以發現，汽車行業在硬體部分不是一個好的商業模式。

何小鵬對於車市競爭提出看法。他說，目前國內車市競爭激烈，推估在2030年，國內車市主要有5家較具規模的中國車企在活動，其他車企規模可能較小，不過造車新勢力的故事還會延續好多年，比大眾想像的時間更長。

乘聯分會歷年對外發布的統計資料顯示，中國汽車行業利潤率持續承受壓力，2019年至2021年利潤率維持在6%以上，2022年開始連年下滑。2022、2023、2024、2025年利潤率分別為5.7%、5.0%、4.3%、4.1%。