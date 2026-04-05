美擬擴大晶片設備管制銷陸 陸媒：短期受阻長期促自研

美國擬透過《硬體技術管制多邊接軌法》（MATCH Act）全面限制對大陸出口核心半導體設備，並要求盟國荷蘭、日本跟進。大陸科技媒體「芯智訊」分析，MATCH精準鎖定「光刻＋蝕刻」兩大核心設備，短期將使大陸先進設備獲取受阻、存量設備維護面臨挑戰，但同時也可能促進大陸國產設備研發與半導體產業自主化。

彭博報導，美國共和黨眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）於4月2日聯合兩黨議員向眾議院提出MATCH，擬強化對盟國荷蘭艾司摩爾（ASML）及日本東京威力科創（TEL）出口管控，以限制大陸半導體製造業發展。據悉，參議院議員瑞克茲（Pete Ricketts）與金安迪（Andy Kim）亦將提出參議院版本，料本月晚些推出。

MATCH主要針對「受關注國家」，其中包括大陸，全面禁止出口兩類核心設備：一是浸沒式深紫外（DUV）光刻設備，全球僅ASML及日本尼康（Nikon）生產，可支援最高7奈米晶片。二是低溫蝕刻設備，主要應用於3D NAND及先進封裝等高深寬比製程，TEL擁有完整產品線。

此外，MATCH計畫將五家大陸企業及其子公司列入「受管制設施」，分別為中芯國際（SMIC）、長江存儲、長鑫存儲、華虹集團及華為，實施全面出口限制。芯智訊指，此舉是現行「實體清單」的升級版本，將禁止設備出口、維修服務及技術支持。

MATCH還要求日本、荷蘭等盟國在150天內將對大陸出口管制措施與法案政策對齊。報導稱，若設備含美國軟體、技術或零件，即屬美國出口管制範圍，將影響已對華銷售設備的後續維修與技術服務，包括ASML及TEL產品。

另，芯智訊分析，從戰略意圖看，美國此次的MATCH擬精準鎖定「光刻＋蝕刻」兩大設備品類，針對成熟至先進製程及存儲晶片產能。該法案若通過，短期將使大陸獲取先進設備受阻，存量設備維護面臨挑戰，成熟產線擴產亦受影響，「殺傷力遠超單純的新設備禁售」。但法案能否正式生效，仍取決於美國內部黨派共識、總統是否簽署及荷蘭、日本配合程度。此外，執行上「外國直接產品規則」或引發全球供應鏈震盪。

報導還稱，美國此舉象徵對陸半導體管制從單邊施壓邁入強制多邊對齊新階段，核心意圖為延緩大陸先進製程爬坡及遏制存儲晶片產能擴張。對大陸半導體業而言，若法案通過，將面臨短期嚴峻挑戰，但正也將如過去幾年的經驗所示，「封鎖」往往催生「突圍」，「（大陸）國產蝕刻設備、薄膜沉積設備已在部分領域實現突破，光刻設備研發也在加速推進。美國「鐵幕」正成為中國半導體產業真正走向獨立自主的催化劑。」