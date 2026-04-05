LG新能源向VOLVO申請專利禁令 韓媒：實則針對大陸電池廠商

南韓二次電池製造商LG新能源向沃爾沃（VOLVO）汽車南韓公司申請專利禁令，此舉涉及中國大陸電池製造商欣旺達電池。業界認為，此舉不僅是專利爭端，實則是針對中國大陸電池廠商，折射中國大陸電池企業在全球市場上的博弈態勢。

據韓聯社，南韓業界消息指，LG新能源日前針對沃爾沃汽車南韓公司申請專利禁令，具體對象為沃爾沃電動SUV「EX30」。該款搭載欣旺達的方形三元鋰電池（NCM）。

報導提到，LG新能源還通過專利池管理機構鬱金香創新公司（Tulip Innovation）向南韓產業通商部旗下貿易委員會申請調查不公平貿易行為，貿易委員會現已決定開啟調查。鬱金香創新還針對日本日產汽車向德國慕尼黑地方法院申請專利禁令，主張日產混動SUV「逍客」搭載的欣旺達電池侵犯LG新能源的專利。

此外，相關專利涉及「電極組件與涂覆隔膜的整合結構技術」（南韓專利KR 1089135、歐洲專利EP 595），被認可為LG新能源獨有技術。業內認為，表面上看LG新能源針對整車企業，實際上是施壓欣旺達。

中國經營報2月指出，鬱金香創新由LG新能源與日本松下能源於2024年成立，整合1500個專利家族、5000多項專利。2025年已在德國對欣旺達發起三次專利侵權訴訟，並獲針對車載電池的禁令。此次韓國專利訴訟進一步升級，不僅將欣旺達列為被告，也將吉利汽車混動SUV納入指控，稱搭載欣旺達電池包侵犯核心專利。欣旺達1月29日回應稱，訴訟對象為與吉利合資公司，並非上市公司本體，「不影響公司海外布局」。

鬱金香創新董事曾說，目標是實現專利組合廣泛授權，但對侵權行為將採取法律行動。大陸法律人士表示，企業進入海外市場前應實施FTO（自由實施）盡職調查，以避免侵權風險。

中國經營報稱，全球PCT國際專利申請量持續增長，2024年達27.39萬件，大陸以7萬160件位居第一。鬱金香創新模式結合專利池與地域聯動，成為跨國企業遏制新興競爭者的重要手段。中國汽車工程學會知識產權分會副秘書長王亮亮指，「專利狙擊」迫使競爭對手支付高額許可費或投入研發資源，加速替代技術研發。

報導指，鬱金香創新透過集中運營專利，將其激活為許可收入與賠償金來源。2025年全球動力電池出貨量達1495.2GWh，若依行業通用專利費率計算，授權收入每年可超50億美元。面對訴訟，陸企策略不一：部分如欣旺達選擇積極應訴並啟動歐盟建廠；另有企業則透過支付專利費達成妥協。京信通信集團副總裁李學鋒建議，企業應由「產能驅動」轉向「技術驅動」，並將單打獨鬥轉化為集團作戰，以提升全球規則話語權。