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節後需求、國際油價波動 陸3月大宗商品價格指數月增4％

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國物流與採購聯合會5日公布，3月中國大宗商品價格指數（CBPI）上升為129.9點，較上月上漲4%，年增幅14.5%，均高於去年同期水準，顯示大宗商品市場在節後出現一定程度的價格變動。圖為上海知名地標東方明珠塔。記者謝守真／攝影
中國物流與採購聯合會5日公布，3月中國大宗商品價格指數（CBPI）上升為129.9點，較上月上漲4%，年增幅14.5%，均高於去年同期水準，顯示大宗商品市場在節後出現一定程度的價格變動。圖為上海知名地標東方明珠塔。記者謝守真／攝影

中國物流與採購聯合會5日公布，3月中國大宗商品價格指數（CBPI）上升至129.9點，較上月上漲4%，年增幅14.5%，均高於去年同期水準。分析指出，當前外部不確定因素交織，部分行業生產成本上升，產業企業需加強外部輸入性風險研判與管控，拓寬原材料來源及替代資源利用，以提升市場風險抵禦能力。

中國物流與採購聯合會5日於微信公眾號發布數據指出，分行業看，受中東局勢持續緊張、國際原油價格大幅上漲等輸入性因素影響，中國的能源、化工價格指數大幅走高，月比分別上漲16.5%和21.8%。隨著節後中國市場需求逐步回升，以及鐵礦石進口物流運費上漲，黑色系價格指數環比小幅上漲；受國際化肥價格上漲，生物燃料需求上升帶動，國內農產品價格指數月比上漲2.8%。

在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，與上個月相比，3月38種商品價格月比上漲，占76%；12種商品價格月比下跌，占24%。其中柴油、甲醇和乙二醇漲幅居前，分別月比上漲30.5%、30.4%和29.3%；氧化鏷釹、电解鋅和焦煤跌幅居前。

中新社引述中國物流與採購聯合會大宗商品交易市場流通分會副會長周旭指，3月，中國大宗商品價格指數大幅上漲是中國內大宗商品市場景氣水準回升、政策效應逐步顯現，以及中東地緣政治持續緊張等因素共同作用的集中體現。

另，環球時報引述廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強指出，儘管國際大宗商品價格波動加劇，能源及化工等商品進口存在不確定性，國際市場價格波動對中國的宏觀經濟的影響相對有限，原因在於中國能源韌性較強，加之政策措施有效。

周旭再指，從海內外大宗商品指數的比較來看，中國大宗商品市場價格波動幅度遠小於國際市場。當前外部不確定不穩定性因素交織，部分行業生產成本上漲壓力較大，面對新的形勢，產業企業需進一步加強外部輸入性風險研判與管控，拓寬原材料來源和替代性資源利用，增強市場風險抵禦應對能力。

中東 物流

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