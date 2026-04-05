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中國六大國有銀行房貸餘額降 民眾搶提前還款

中央社／ 上海5日電

中國六大國有銀行2025年個人住房貸款餘額合計年減人民幣7115.16億元（約新台幣3.27兆元），減量較2024年擴大。專家解析，民眾搶提前還款、民眾購房意願不高為主要原因。

中國六大國有銀行（中國工商、中國農業、中國銀行、中國建設、交通、中國郵政儲蓄）為個人房貸放貸主力銀行，2024年個人住房貸款餘額合計年減6210.57億元；2025年合計年減7115.16億元，減量擴大。

據澎湃新聞報導，去年六大國有銀行個人住房貸款餘額均為減少，2025年上半年合計減少1078.33億元，2025年下半年減速明顯加快；去年10家股份制銀行個人住房貸款餘額僅7家成長，其他均為下滑。

中國2022年下半年一度湧現「提前還款潮」，民眾凌晨到銀行排隊、搶拿號碼牌，均是為了辦理提前還房貸。博通諮詢首席分析師王蓬博在每日經濟新聞4日報導中表示，現在仍有提前還房貸情況，不過不若前幾年成為一股「潮」。

王蓬博認為，國有銀行、股份制銀行個人住房貸款餘額下降與民眾提前還房貸、去年購房意願不高影響放貸表現有關。

「（提早還房貸）划不划算這個事，需要看消費者現在的投資或儲蓄回報水準和調降後的房貸利率的差值有多大」，王蓬博說，如果投資收益率高於貸款利率，可考慮將資金更多用於投資；反之可考慮部分或全部償還貸款。

北京財富管理行業協會特約研究員楊海平指出，房地產仍處於調整期，目前有很多剛需客群，不過也有很多觀望客群，整體導致貸款成長乏力。

一名國有銀行人士在財聯社報導中透露，2025年提前還房貸風潮還在持續，不過相較2024年高點明顯下降。由於市場需求下滑，新投放市場房貸不如預期，導致房貸規模繼續下降，這是行業普遍現象。

中國郵政 房貸 中國銀行

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