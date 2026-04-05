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美汽車網站首測中車：許多功能領先特斯拉 美方該擔憂了

世界日報／ 中國新聞組／北京5日電
Edmunds測試吉利銀河M9。(視頻截圖)
Edmunds測試吉利銀河M9。(視頻截圖)

美國憂心本土車商受衝擊，對中國汽車祭出高關稅及多重限制，但仍擋不住好口碑。美國知名汽車網站Edmunds首次對一款中國車型「吉利銀河M9」進行了系統測試，結論是：美國汽車製造商確實有理由感到擔憂。測試發現，這款三排座SUV整體表現可對標價格為其兩倍的現代帕里斯帝及特斯拉等車型，且即使在美售價翻倍仍具競爭力。該網站主編讚嘆，這款車許多功能「都領先於目前我們在美國駕駛的車型」、「其技術表現令人印象深刻」。

據觀察者網引述路透報導，在美國對中國汽車設置高關稅及多重限制的背景下，Edmunds仍決定「破例」評測一款中國車型，原因在於美國消費者對價格實惠、功能豐富的中國車的興趣日益增長。測試對象是吉利銀河M9，是一款在中國起售價約為2.5萬美元(約17.2萬人民幣)的增程式混動SUV。

評測團隊對銀河M9進行了包括續航、加速、制動等在內的全方位性能測試，還在日常場景中持續駕駛了約三周，並完成了多達227項性能和功能評估。結果顯示，這款三排座SUV在整體表現上可對標價格約為其兩倍的車型，如現代帕里斯帝、起亞Telluride、豐田漢蘭達等。Edmunds甚至認為，即便該車在美國售價翻倍，仍具備競爭力。

銀河M9配備了一塊30英寸的信息屏幕，Edmunds測試發現其響應速度與特斯拉的屏幕不相上下。除了核心科技配置外，M9還提供了一些中國車常見的附加功能：內置冰箱、外置揚聲器以及第二排可翻轉的娛樂屏幕。這款電混SUV綜合續航約為808英里（約合1300公里），超過了即將上市的美國同類產品的預期續航里程。

一般來說，此類混動車配備了大容量電池，可以像純電動汽車一樣驅動車輛，同時還配備了小型汽油發動機。據Edmunds的測試，M9在純電動模式下可以行駛約100英里，之後才需要啟動發電機。

Edmunds網站主編阿利斯泰爾·韋弗（Alistair Weaver）韋弗說，雖然新款中國汽車無法進口至美國銷售，但可被合法借用進行測試或在美國道路上行駛。韋弗在洛杉磯測試場地試駕後讚嘆說，這款車的許多功能「都領先於目前我們在美國駕駛的車型」、「其技術表現令人印象深刻」。

汽車行業諮詢公司中國汽車洞察（Sino Auto Insights）創始人塗樂（Tu Le）表示，中國汽車市場競爭激烈，促使車企以更低的價格推出配置更豐富的車型。如果這些產品長期被排除在美國市場之外，尤其是在汽車價格持續上漲的背景下，美國消費者的不滿情緒可能加劇。

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