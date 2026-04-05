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人潮帶動錢潮 清明+復活節首2日28萬人次訪港

世界日報／ 香港新聞組／香港5日電
4月4日正值內地清明假期首日，不少遊客在香港尖沙咀星光大道遊覽。（中新社）
4月4日正值內地清明假期首日，不少遊客在香港尖沙咀星光大道遊覽。（中新社）

內地一連3天的清明節假期4日展開，大批內地旅客陸續抵港，今年與復活節假期疊加，過去兩天截至4日晚9時，共錄得約28.6萬訪港旅客人次，包括約20.5萬內地旅客。

大公報報導，雖然4日遇上黃色暴雨，但旅客遊玩熱情不減，具香港特色的文旅主題旅遊富吸引力，油蔴地警署光影之旅、香港歷史博物館的香港故事展，吸引不少內地旅客往參觀打卡；欣賞自然風光的西貢萬宜水庫東壩，冒雨前來的遊客絡繹不絕。

入境處數字顯示，4日截至晚上9時，各口岸有接近108萬人次進出香港，入境人次有42.4萬，其中內地遊客占約12.8萬人次。

早上油蔴地警署舊址即使滂沱大雨，門外仍排起長龍，不少遊客專程前來打卡拍照、觀看「油蔴地警署光影之旅」展覽。寧波的王小姐首次赴港，和朋友特地前往拍照，「這裡中西結合，復古又前衛，是我心中的香港風格。」來自雲南的邵先生喜愛香港的警匪片，特地慕名前往。

午後天氣逐漸放晴，尖沙咀天星碼頭至星光大道沿途，不少遊客駐足拍照。來自荷蘭的Jim與Andre首次訪港，趁復活節假期赴港四天。他們表示最喜愛香港的城市天際線。Jim分享，與阿姆斯特丹相比，香港摩登的建築風格、密度、城市景觀令他著迷。

另據文匯報報導，4日雖逢「清明時節雨紛紛」，但未減旅客消費意願，尖沙咀一帶零售氣氛尤為暢旺，多間奢侈品店外出現輪候人龍。有深圳旅客表示，由於港幣匯率划算，且香港貨品選擇多，每月會赴港4次到6次，若購買奢侈品，單次消費可達4萬元（港幣，下同，約5110美元）。

除奢侈品外，受金價波動及匯率影響，不少旅客專程到金鋪物色金飾，有人預算10萬港元（約1.2萬美元）。有藥房透露，假期帶動人流上升兩成，旅客多購買常備藥物及藥油等，每次消費多為千餘元。

清明節假期雖短，但仍有不少內地旅客選擇留港過夜，加上中東局勢不穩，有外國旅客前往亞洲旅遊，途經香港，都帶旺了本地酒店市道。有香港旅遊業界人士表示，香港盛事活動已進入「收成期」，品牌效應逐漸顯現。香港作為國家「南大門」，外國旅客前往華南以至周邊省份行程時，亦可能途經香港，令本地酒店業受惠。

香港 復活節 深圳 觀光

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