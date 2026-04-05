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京東攜榮耀 攻海外市場

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

京東與榮耀簽署戰略合作協議，明確未來三年榮耀在京東全通路銷售額目標要突破人民幣1,000億元（合約新台幣4,650億元），合作領域涵蓋手機、AIoT與機器人等產品，並將攜手拓展西歐市場。

分析指出，此舉顯示雙方從通路合作轉向全產業鏈價值共生，以強化市占與生態布局。

具體來看，京東與榮耀將針對手機、AIoT、機器人等多個品類建立產品全生命周期；供應鏈方面，京東將助力榮耀全年旗艦新品首發，打造差異化專屬權益與服務。

未來榮耀Robot Phone、人形機器人在內的創新品類、新產品將第一時間在京東開售。

雙方還將合作推出專屬訂製產品與IP聯名系列產品，針對重點消費人群打造專屬機型，推動榮耀機器人在物流、門市服務、園區安防以及家庭陪伴等場景的試點落地，還有透過榮耀AI終端對接京東AI服務。

分析指出，榮耀將來可能推出更多細分領域的終端設備，京東也將能為榮耀的產品研發提供更多市場數據支持。

海外市場方面，雙方將以西歐市場為核心，攜手拓展海外市場。京東旗下歐洲線上零售業務Joybuy將聯合榮耀在品類規劃、物流履約、本地化經營及市場行銷等方面開展全面合作。

陸媒「華爾街見聞」認為，京東與榮耀本次簽署戰略合作協議，反映出智能終端企業與電商平台都想透過更深層次的合作。

百聯諮詢創辦人莊帥分析，榮耀這兩年正面臨高端市場乏力、市占率承壓的挑戰，這次合作說明榮耀與京東的關係從單純的流量變現轉向全產業鏈價值共生，榮耀要藉此守住市占率、重回高增長軌道，對京東來說則是要鞏固3C基本盤、豐富其AI與IoT生態。

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