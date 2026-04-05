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大陸石化業升級轉型拚三年完成「一企一策」制訂方案

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸工信部等七部門日前發布「方案」，要求各地2025年已確定的石化化工業老舊裝置更新改造任務在2029年全面完成，2026年後新確定的更新改造任務按計畫推進。新華社
大陸工信部等七部門日前發布「方案」，要求各地2025年已確定的石化化工業老舊裝置更新改造任務在2029年全面完成，2026年後新確定的更新改造任務按計畫推進。新華社

大陸工信部等七部門日前發布「方案」，要求各地2025年已確定的石化化工業老舊裝置更新改造任務在2029年全面完成，2026年後新確定的更新改造任務按計畫推進。各省級主管部門要督促指導相關企業「一企一策」制定更新改造實施方案，更新改造完成時間原則上不超過五年。

業內專家認為，隨著石化化工行業的提質升級，行業供需結構持續優化，綠色低碳發展進程加快，產業鏈供應鏈的安全穩定水準也將得到進一步提升。

新華財經報導，石化化工行業經濟總量大、產業關聯度高，對穩定經濟增長、產業鏈供應鏈安全具有重要作用。前工信部材料工業司司長常國武表示，大陸石化化工行業規模以上生產企業超過2.7萬家，部分早期建成的裝置設計和建設標準較低、工藝落後、自動化控制水準不高，存在安全環境風險大、布局不合理、運行效率低等問題。

大陸石化化工老舊裝置涉及子行業多、分布散、問題複雜。石油和化學工業規劃院副院長鄭寶山指出，經初步調研統計，全大陸現有老舊裝置逾1,600套，包括煉油、乙烯、合成氨、尿素等多個子行業，近九成為危化品企業。

方案對推進老舊裝置更新改造工作做出系統化、常態化、科學布局。針對實際投產運行超過20年的生產裝置，方案提出要逐一登記造冊，形成老舊裝置清單和老舊裝置更新改造工作台帳。方案附件還細化了評估範圍、事項及產業政策與標準規範，明確工作範圍和評估依據。

方案要求企業按照進度計畫定期調度、逐一銷號。提出各省級主管部門要督促指導相關企業「一企一策」制定更新改造實施方案，更新改造完成時間原則上不超過五年。鼓勵京津冀及周邊地區「2+36」城市結合大氣汙染防治工作重點，率先完成更新改造任務。

具體執行上，方案提出，自2027年開始，每年滾動開展調查並對已淘汰的老舊裝置進行評估，對經評估不需要更新改造的老舊裝置每三年開展一次覆核。實施更新改造裝置的首次覆核時間可延長至改造完成後的第六年。

材料 綠色 大陸

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