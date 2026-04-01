聯想推「養蝦」裝置 對標Mac mini 爭奪AI代理入口

OpenClaw掀起「養蝦熱潮」，帶動相關硬體裝置需求。全球PC龍頭聯想近日就發布YOGA AI Mini與Think AI Tiny兩款AI原生智能裝置，首度就OpenClaw「養虛擬助手」場景推出專用設備。

分析指，這象徵AI代理裝置逐步形成新硬體品類，「一人兩機」需求亦開始推動傳統PC產業結構轉變。

聯想於3月30日晚在微信公眾號公告指，兩款新品定位為「專門給AI使用的電腦」，其中YOGA AI Mini主打一鍵部署、原生養蝦適配及系統級安全防護，解決Mac mini在部署複雜、硬體適配不足及安全防護缺失等問題；Think AI Tiny則切入企業辦公場景，布局AI智能體終端To C（面向個人消費者）與To B（面向企業客戶）市場。

聯想稱，兩款新品均具備一鍵部署與系統級安全防護，YOGA AI Mini面向個人市場，Think AI Tiny支持企業端批量部署與集中管理。

值得注意的是，YOGA AI Mini採用DingClaw與DingOS系統，用戶無需複雜設定即可完成OpenClaw部署，並支援語音完成生成報告、發送郵件等AI任務。至於針對OpenClaw運行中的連接與安全問題，聯想指，產品採用SMS短信遠程控制技術，並內置安全機制。

大陸央廣網引述業內人士分析，聯想此次發布的兩款AI原生智能終端，填補業內專為AI代理原生適配的獨立計算設備的市場空白，率先定義「AI專屬計算設備」這一全新產品品類，爭奪AI代理入口，並推動計算設備向「一人兩機」結構轉型。

另有分析師指，在PC需求成長趨緩背景下，相關模式有望為終端廠商帶來新成長機會。