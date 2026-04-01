聽新聞
0:00 / 0:00

聯想推「養蝦」裝置 對標Mac mini 爭奪AI代理入口

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
聯想。（中新社）
聯想。（中新社）

OpenClaw掀起「養蝦熱潮」，帶動相關硬體裝置需求。全球PC龍頭聯想近日就發布YOGA AI Mini與Think AI Tiny兩款AI原生智能裝置，首度就OpenClaw「養虛擬助手」場景推出專用設備。

分析指，這象徵AI代理裝置逐步形成新硬體品類，「一人兩機」需求亦開始推動傳統PC產業結構轉變。

聯想於3月30日晚在微信公眾號公告指，兩款新品定位為「專門給AI使用的電腦」，其中YOGA AI Mini主打一鍵部署、原生養蝦適配及系統級安全防護，解決Mac mini在部署複雜、硬體適配不足及安全防護缺失等問題；Think AI Tiny則切入企業辦公場景，布局AI智能體終端To C（面向個人消費者）與To B（面向企業客戶）市場。

聯想稱，兩款新品均具備一鍵部署與系統級安全防護，YOGA AI Mini面向個人市場，Think AI Tiny支持企業端批量部署與集中管理。

值得注意的是，YOGA AI Mini採用DingClaw與DingOS系統，用戶無需複雜設定即可完成OpenClaw部署，並支援語音完成生成報告、發送郵件等AI任務。至於針對OpenClaw運行中的連接與安全問題，聯想指，產品採用SMS短信遠程控制技術，並內置安全機制。

大陸央廣網引述業內人士分析，聯想此次發布的兩款AI原生智能終端，填補業內專為AI代理原生適配的獨立計算設備的市場空白，率先定義「AI專屬計算設備」這一全新產品品類，爭奪AI代理入口，並推動計算設備向「一人兩機」結構轉型。

另有分析師指，在PC需求成長趨緩背景下，相關模式有望為終端廠商帶來新成長機會。

聯想

延伸閱讀

OpenClaw 引爆「百蝦大戰」陸科技廠商競相推出 AI 代理人產品

阿里喊推「養龍蝦」硬體

網科廠「養龍蝦」密集發力 騰訊、阿里雲等爭戰 AI 入口

相關新聞

歐洲議會代表團暌違8年訪陸 關切陸對歐商品傾銷、電商衝擊

歐洲議會內部市場和消費者保護委員會（ＩＭＣＯ）代表團昨日起至四月二日訪問北京和上海，這是歐洲議會代表團時隔八年後首訪大陸。據歐方公布的訊息，行程聚焦數位經濟，除了會見中方官員，也將對接Shein、Temu及阿里巴巴等歐盟重點監管的企業，重點關切大陸大量不合規的小額包裹湧入歐洲市場，以及促進中歐公平競爭、應對大陸傾銷與產能過剩等議題。

蘋果AI終於「登陸」？ 官方回應：僅意外上線已撤回

31日凌晨，部分升級至iOS 26.4系統的國行版（為大陸市場訂製生產的版本）iPhone用戶發現設置頁面新增「Apple智能與Siri」入口，但隨後蘋果迅速將其下線。蘋果回應，國行版上線時間依監管審批情況而定。

全球最大貨運無人機 首飛成功

據央視報導，由中國兵器工業集團自主研發的大型運投無人機「長鷹｜八」，三月卅一日上午在河南鄭州首飛成功，成為全球迄今首飛的最大貨運無人機。

陸3月製造業PMI 50.4攀近一年高點 重返擴張區間

大陸國家統計局昨（31）日公布3月製造業採購經理指數（PMI）為50.4，比2月上升1.4，來到近一年高點；3月非製造業商務活動指數為50.1，比2月上升0.6。兩個指數都在時隔兩個月後重返50之上的擴張區間。

互聯互通…陸與東協貿易 有望破8兆人民幣

東協已連續六年成為中國大陸第一大貿易夥伴，大陸亦連續十七年穩居東協第一大貿易夥伴。在全球經濟格局深度調整下，這一經貿合作的亮眼成績如何取得？大陸—東協合作未來將走向何方？近日，ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）產業合作委員會主席許寧寧受訪表示，大陸—東協經貿合作韌性十足，今年雙方貿易額有望突破八兆元（人民幣，下同）。

扛不住了！陸家電業掀漲價潮 最高勁揚三成 反映原料成本飆增

大陸主流家電品牌近期紛紛宣布自4月起漲價，漲幅5%至20%，個別機型甚至達30%。分析指，當前家電漲價為成本驅動的必然反應，領軍企業憑藉成本控制及全產業鏈布局，更能消化壓力，並推動高端及高能效產品市場擴張，形成市場集中化、產品高端化新格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。