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扛不住了！陸家電業掀漲價潮 最高勁揚三成 反映原料成本飆增

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸主流家電品牌近期紛紛宣布自4月起漲價，漲幅5%至20%，個別機型甚至達30%。分析指，當前家電漲價為成本驅動的必然反應，領軍企業憑藉成本控制及全產業鏈布局，更能消化壓力，並推動高端及高能效產品市場擴張，形成市場集中化、產品高端化新格局。

快科技指出，海爾、美的、海信、TCL、容聲、方太等主流家電品牌陸續發布漲價通知，涵蓋空調、冰箱、洗衣機、電視及廚電品類，整體漲幅約在5%至20%，部分三級能效產品漲幅逾人民幣千元。其中，美的空調個別機型漲幅高達30%。

本輪漲價核心原因在於原材料成本大幅上升。據上海期貨交易所數據，近期銅價每噸約人民幣9.5萬元，較2020年幾乎翻倍；鋁、塑料、原油及晶片等原料價格也同步上漲。有經銷商直言，空調產品因用銅量大，成本上升較顯著。

電視品類則受晶片價格上漲影響，而海信因自主研發晶片，實體漲價幅度相對較小；TCL表示，部分高端新品僅在線下鋪貨，線上型號已率先漲價。

部分產品漲價來自補貼退出。以西門子嵌入式淨水設備為例，此前享受大陸政府與品牌補貼，到手價約人民幣6,200元；4月起補貼停止，恢復原價約7,300元，單台價格上升逾1,100元。

21世紀經濟報導引述大陸財經評論人趙歡指，「當前家電漲價是成本驅動下的必然反應。」家電漲價潮持續時間與全球大宗商品走勢緊密相關，本輪漲價將加速產業結構性分化，「強者恆強」的效應愈發顯著。

他認為，市場領軍企業接下來憑藉成本控制、品牌溢價和全產業鏈布局，更能消化成本壓力，並推動高端、智能及高能效產品市場擴張，行業也將從「低價內捲」向「高質量發展」轉型，形成市場集中、產品高端、盈利改善的新格局。

品牌 大陸 TCL

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