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高盛：大陸PPI有望終結負增長

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美以伊衝突導致油價高漲，高盛指出，高油價給各國經濟增長都帶來了壓力，尤其是小的開放型經濟，其承受的壓力更大。但與其他國家相比，由於三方面原因，大陸經濟受到衝擊相對較小，油價上漲甚至可能讓其更快從PPI通縮（PPI負增長）中走出來。

根據最新數據，大陸此輪PPI（生產者物價指數）負增長始於2022年10月，截至2026年2月已‌連續41個月按年下降‌。

儘管PPI持續為負，但專家認為當前形勢與過去有所不同，比如供給側改革正在推進，過剩產能逐步出清，同時政策層面已明確提出依法治理低價無序競爭，PPI降幅已逐步收窄 。

高盛認為，對大陸來說，油價上漲可能使其很快從PPI通縮中走出。高盛預計，可能最早在3月結束長達41個月 PPI通縮，比之前的預測提前了六到九個月。

大陸官方最新公布的3月PMI數據也顯示，受近期部分大宗商品價格持續上漲以及企業採購活動加快等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為63.9和55.4，比2月上升9.1和4.8，製造業市場價格總體水準明顯回升。

在高油價影響下，高盛將中國大陸GDP增速下調20個基點，美國下調40個基點，亞洲除中國之外的新興經濟體下調70個基點。

高盛指出，有幾方面因素讓中國經濟在應對石油供給衝擊方面比其他國家更具有優勢，包括能源結構多元化、不斷增長的石油儲備（包括戰略儲備和商業儲備）以及能繼續從中東以外的能源生產國獲得石油和天然氣供應，比如俄羅斯、澳洲和馬來西亞。

美國 大陸 衝突

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