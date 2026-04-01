陸3月製造業PMI 50.4攀近一年高點 重返擴張區間

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸國家統計局31日公布3月製造業採購經理指數（PMI）為50.4，比2月上升1.4，來到近一年高點。（中新社）
大陸國家統計局31日公布3月製造業採購經理指數（PMI）為50.4，比2月上升1.4，來到近一年高點。（中新社）

大陸國家統計局昨（31）日公布3月製造業採購經理指數（PMI）為50.4，比2月上升1.4，來到近一年高點；3月非製造業商務活動指數為50.1，比2月上升0.6。兩個指數都在時隔兩個月後重返50之上的擴張區間。

隨著企業在春節過後加快復工復產，市場活躍度提升，在連續兩個月位於收縮區間後，3月製造業PMI重新站上50榮枯線，主因生產指數、新訂單指數回升至51.4和51.6，比前月上升1.8和3，產需兩端同步擴張是推升製造業PMI反彈重要原因。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，高頻資料顯示，3月越南韓國出口延續高增速，近期全球製造業持續處於擴張狀態，外需整體偏強。

然而，路透報導指出，雖然大陸3月製造業PMI走強緩解了政策制定者的壓力，但其可持續性令人懷疑，因為中東戰爭導致能源價格飆升，以及成長風險加劇，給依賴出口且利潤微薄的製造商帶來新的不利因素。

報導還引述Pinpoint資產管理首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）分析表示，「鑑於高能源價格帶來的負面影響，第2季的前景目前尚不明朗，市場越來越擔心全球經濟成長放緩和供應鏈中斷的風險。」

歐亞集團中國區總監王丹對路透表示，當全球形勢不明朗時，對中國大陸產業鏈的依賴性就會增加，這與疫情初期的情況類似。然而，由於伊朗問題可能導致主要經濟體，特別是作為中國大陸最重要的貿易目的地的歐盟出現衰退，今年下半年出口和採購經理人指數可能面臨風險。

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