華為去年淨利增8%、日賺60億 全年營收史上次高

華為公布2025年財報，去年全球銷售收入人民幣8,809億元（約新台幣28兆元），年增2.2%，為史上次高年份；淨利潤達人民幣680億元（約新台幣2.17兆元），年增8.63%，相當於日賺新台幣60億元。分析人士指出，未來華為營收能否超越歷史峰值，仍有待AI算力等新業務增長。

各業務方面，去年華為ICT（資訊與通信技術）基礎設施業務營收人民幣3,750億元，年增2.6%；終端業務營收人民幣3,444億元，增長1.6%；數字能源業務營收人民幣773億元，增長12.7%；雲計算業務營收人民幣321億元，減少3.5%；智慧汽車解決方案營收人民幣450億元，增長72.1%。可以看到，終端業務收入逼近ICT基本盤，雲計算業務下滑。

華為營收歷史峰值出現在2020年，達到人民幣8,914億元。之後由於2020年5月美國對華為的制裁進一步升級，手機業務遭受重創，並被迫拆分出售榮耀，導致隨後幾年營收大幅下滑。

科創板日報報導，隨著手機業務回歸正常產品發布節奏，華為營收回到歷史高位，但也代表後續面臨較大增長壓力。

相較2024年22.4%的營收年增率，2025年僅微增2.2%。分析人士指出，未來華為營收能否突破人民幣9,000億元，超越歷史峰值，仍有待AI算力、智慧汽車等關鍵新業務能有所增長。

每日經濟新聞報導，華為輪值董事長孟晚舟表示，面向未來，華為將圍繞聯接、計算、雲、終端、智慧駕駛以及人工智慧等戰略高地，持續加大研發投入，將AI及安全嵌入每一個產品和網路，做強核心競爭力，構築合作共贏的昇騰、鯤鵬、鴻蒙產業生態。

華為董事長梁華日前指出，華為將持續加大AI領域研發投入， 以一體機、集群、超節點等系列化產品和解決方案滿足快速增長的算力需求，構建以昇騰為核心的AI開放生態；加強鴻蒙生態建設，突破一定規模，實現良好的使用者體驗。華為將持續投入基礎大模型、小藝終端和智慧駕駛；聚焦重點行業和關鍵場景，打造行業智慧體平台，透過技術創新和場景創新，支持夥伴賦能千行百業智慧化。