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大陸IPO排隊企業「中止潮」？ 長鑫科技、藍箭航天科創板暫停審核

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
上交所官網3月31日顯示，大陸記憶體廠商長鑫科技及民營航天企業藍箭航天科創板IPO中止，原因均為申報文件中引用的財務資料已過有效期，需要補充提交。中新社
上交所官網3月31日顯示，大陸記憶體廠商長鑫科技及民營航天企業藍箭航天科創板IPO中止，原因均為申報文件中引用的財務資料已過有效期，需要補充提交。中新社

大陸IPO排隊企業近期掀起「中止潮」，上交所官網3月31日顯示，大陸記憶體廠商長鑫科技及民營航天企業藍箭航天科創板IPO中止，原因均為申報文件中引用的財務資料已過有效期，需要補充提交。據悉，除上述兩家公司外，截至目前，上交所官網顯示，共計27家企業IPO審核狀態更新為「中止（財報更新）」，其中包括上海超矽、新通藥物、國儀量子等公司。

上海證券報指出，有投行人士稱，IPO在審企業財務資料有效期為6個月，超過6個月可申請延長3個月以更新資料。待財務資料更新完成，企業IPO進程將恢復正常。其中，長鑫科技自2025年7月進行IPO輔導備案，10月通過輔導驗收，12月30日正式獲證監會受理；藍箭航天於2025年12月31日獲上交所受理，並於2026年1月22日收到首輪問詢函。

從招股書可見，長鑫科技專注於動態隨機存取存儲晶片（DRAM）的設計、研發、製造及銷售，目前產品涵蓋DDR系列及LPDDR系列，可提供晶圓、晶片及模組等多樣化方案，應用於伺服器、行動裝置、個人電腦及智慧車等市場。21世紀經濟報導提到，長鑫科技此次IPO擬募集資金人民幣295億元（單位下同），用於存儲器晶圓製造量產線技術升級改造、DRAM技術升級及前瞻技術研發項目。

藍箭航天則為大陸商業航天企業，主要從事液氧甲烷發動機及運載火箭研發、製造及火箭發射服務。據了解，藍箭航天此次IPO擬募集資金75億元，用於可重複使用火箭技術及產能提升項目。藍箭航天回應強調，中止屬程序性審核調整，並非終止，公司正按規定更新財務資料及申報文件。

芯智訊提到，長鑫科技近年營收持續增長，2022至2025年1至9月營收分別為82.87億元、90.87億元、154.38億元及320.84億元，歸母淨利則分別為-83.28億元、-163.40億元、-71.45億元及-59.80億元。公司預計2025年營收達550億至580億元，淨利可望首次轉虧為盈，約20億至35億元。

第一財經指，除上述兩家企業外，截至目前，滬深北交易所共有56家企業IPO中止，其中上交所27家、深交所27家、北交所2家。經濟觀察網分析認為，IPO中止原因主要為財報資料過期，待補充更新後，相關企業將恢復審核。

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