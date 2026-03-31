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美伊戰爭衝擊 上證指數3月累計下挫6.51%

中央社／ 台北31日電

美伊戰爭持續1個月來衝擊全球能源供應的陰影下，中國股市3月份表現也不盡理想。中國媒體報導，上證指數今天以3891點作收，跌破3900點關卡，跌幅為0.8%；至於3月份共計下跌271點，跌幅6.51%。

綜合證券時報等中國財經媒體報導，今天除了是3月最後一個交易日外，也是今年第1季最後一個交易日。以季別計算，上證指數第1季累計下跌76點，跌幅1.94%。

中國股市今天整體表現疲軟，除上證指數下跌外，深證成指也以13478點作收，跌幅達1.81%；創業板指則以3184點作收，跌幅更達2.7%。滬深兩市總成交金額為人民幣1.99兆元（約新台幣9.21兆元）。

針對3月行情下挫，東方證券認為，中東局勢尚未平息，本週仍可能有升級風險，市場焦慮情緒難以一時消弭。但中國經濟基本面格局不變，不用過於擔心下跌風險失控。在清明節前後，中國市場較可能進入震盪但蓄積多頭力量的階段。

瑞銀認為，中國政策上仍支持AI發展和科技創新，若市場情緒及基本面能持續改善，獲利前景及法人持股都可

望逐步回升。不過，目前受到地緣政治衝突等外部風險影響，以及DeepSeek新模型發布推遲、AI產業競爭加劇及支出增加等因素影響，市場情緒目前依然低迷，中國股市短線仍將處於震盪。

中東 財經媒體 美伊戰爭

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