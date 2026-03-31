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DeepSeek接連當機 大陸網友怨聲不斷盼改善

中央社／ 台北31日電
中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）。 路透
中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）。 路透

中國熱門的人工智慧（AI）聊天機器人DeepSeek繼29至30日當機長達近12小時後，今天下午5時左右又出現超過1小時的當機，到6時過後才告恢復正常，引起不少中國網友抱怨，紛紛要求經營商深度求索設法改進。

DeepSeek在29至30日當機近12小時，導致不少在趕報告、寫程式、繪圖等作業的中國網友，因為來不及存檔，資料大量遺失，在網路上怨聲載道，紛紛質疑DeepSeek系統運作為何如此不穩定。

界面新聞報導，今天下午不少用戶反映，DeepSeek系統再度出現異常，用戶與系統對話時，紛紛出現「請檢查網路後重試」或「服務器（伺服器）繁忙」等字樣。

直到下午5時過後，系統仍然出現「服務器繁忙」的字樣。

根據報導，DeepSeek系統的服務狀態頁面顯示，今天下午5時02分DeepSeek的網頁及功能出現異常。直到傍晚6時05分，DeepSeek官方發布更新訊息，宣布功能異常問題已解決，相關服務已經恢復。

報導指出，在29至30日發生的近12小時大當機前，DeepSeek已出現過多次較為顯著的服務中斷。2025年1月DeepSeek剛推出時，即曾因為遭到大規模惡意攻擊，出現多次短時間當機；同時也因為新推出帶來巨大流量，也導致系統運作不穩定。

此後的2025年3月及7月，DeepSeek也都曾因為用戶量及流量激增，導致伺服器無法負荷而當機。

有中國網友紛紛質疑，「這就是當年被捧上神壇的人工智能（人工智慧）嗎」；也有人直指「恰恰說明它（DeepSeek）足夠聰明，選擇了自盡」、「人工智障，崩（當機）了也罷」。

據中國網路商QuestMobile統計，截至2025年第3季，DeepSeek的活躍用戶已達到1.45億，與中國大型網路商字節跳動推出的AI模型「豆包」，成為中國AI模型的龍頭級廠商。

不過，有中國科技媒體日前報導，不少DeepSeek的付費用戶因為其總在關鍵時刻出狀況，紛紛轉向豆包、Kimi等中國其他的AI模型。有中國網友直言，先不論ChatGPT了，豆包、千問、Kimi感覺都比DeepSeek好用。

聊天機器人 DeepSeek

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