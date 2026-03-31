瑞銀：中國股市調整或已過度 AI股票具增持空間

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）31日發表機構觀點指，今年中國股市表現相對滯後，科技板塊受壓明顯，但市場調整或已過度，優質中國AI股票具增持空間。瑞銀同時提醒留意地緣政治變化，衝突持續時間越長，能源價格上漲幅度越大，對經濟及市場負面影響也越明顯。

瑞銀稱，中國股市今年來表現相對滯後，MSCI中國指數年初至今跌8%，而MSCI新興市場指數漲0.6%。中國科技板塊受影響尤為顯著，恒生科技指數年初至今跌15%，同期那斯達克指數回調13%。儘管中國對油價上漲具備一定韌性，但受DeepSeek新模型發布推遲、行業競爭加劇、AI相關支出增加、監管調查持續以及地緣政治衝突導致風險溢價上升等因素影響，市場情緒依然低迷。

瑞銀認為，當前市場調整可能已過度，投資者有機會以較低估值增持優質中國AI股票。中國網路業目前12個月遠期市盈率約為13倍，已接近DeepSeek發布前的水準，當前估值尚未充分反映過去一年AI投資及變現收益。

瑞銀估，MSCI中國今年EPS增速約為13%，科技板塊盈利增速有望達到20%至25%。政策層面仍支持AI發展和科技創新，隨著市場情緒及基本面改善，盈利、估值和倉位有望逐步回升。

瑞銀指，要為地緣政治變化做好準備。上周大部分時間，股市下跌、油價上漲，原因在於投資者愈發關注地緣衝突可能持續更久以及能源供應中斷的風險，該行認為，衝突持續時間越長，能源價格上漲幅度越大，經濟和市場承受的負面影響也越嚴重。

瑞銀說，由於股票市場具有前瞻性，一旦荷莫茲海峽出現重新開放跡象，股市有望迅速反彈。因此，降低投資組合風險可能意味著機會成本。該行建議投資者不應試圖「交易」地緣政治事件，而應保持投資，同時在油價高企期間逐步降低投資組合風險。目標非追求完美，而是有效管理風險、減少損失。

瑞銀稱，此前曾建議將對高風險股票市場的超配分散至結構性成長和防禦性市場。該行將歐洲、歐元區和印度股票評級下調至「中性」，並將更具防禦性的瑞士股市和歐洲醫療保健板塊上調至「具吸引力」。

展望後市，瑞銀表示，地緣政治事件持續時間延長加大股債投資組合的脆弱性，資產相關性上升削弱傳統多元化效應，凸顯在傳統資產類別之外進行分散配置、對沖和逐步去風險的重要性。短期內持有美元、多頭石油及大宗商品可為投資組合提供對沖；若市場開始計入經濟放緩風險及央行降息預期，黃金和短久期優質債券也具有中期配置價值。投資者仍應以漸進方式調整投資組合，而非大幅或突然改變戰略性資產配置。