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首批穩定幣3月發牌落空 香港金管局：將適時公布

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港首批穩定幣發牌名單原定3月內公布，惟至今仍未有新消息。香港金管局31日對此回應指，正全力推進發牌事宜，並會適時對外公布。(中新社)
香港首批穩定幣發牌名單原定3月內公布，惟至今仍未有新消息。香港金管局31日對此回應指，正全力推進發牌事宜，並會適時對外公布。(中新社)

香港首批穩定幣發牌名單原定3月內公布，惟至今仍未有新消息，市場高度關注港府發牌時間。對此，香港金管局回應指，正全力推進發牌事宜，並會適時對外公布。

港媒《信報》指，香港金管局去（2025）年10月公布，收到36家機構提交穩定幣牌照申請。香港金管局總裁余偉文2月曾說，爭取在3月發出首批穩定幣牌照，但發牌數量一定不會多，會以審慎穩妥為目標。

余偉文當時亦指，港府已向部分申請人提出補充額外資料的要求，由於首輪提交的多為發牌所需的基本訊息，在審閱研究後，仍需就一些關鍵要素提出跟進問題，例如具體應用場景詳情、風險管理措施、反洗黑錢安排、儲備資產的構成等。

另，香港特區行政長官李家超及財政司司長陳茂波此前亦曾指，香港首批穩定幣發行人牌照將於3月發放。陳茂波在2月底的財政預算案提出，將在3月發出首批穩定幣發行人牌照。李家超則於2月11日在Consensus香港大會開幕式上說，香港金管局正在積極處理牌照申請，相信首批穩定幣發行機構牌照將於3月發放。

此外，星島頭條12日還指出，香港首批穩定幣發行人牌照名單將於3月出爐，多個消息人士指稱，有3間公司入圍，包括渣打銀行滙豐銀行，以及香港首批持牌虛擬資產交易平台OSL，最快16至20日或之前公布，惟名單隨時會有變數。同時，此次傳出的名單反映當局以穩陣行先，亦未見陸資機構的身影。

此前，英國《金融時報》2025年10月曾提到，阿里巴巴旗下螞蟻集團及京東在內的多家大陸科技公司，均已暫停在港發行穩定幣的計劃，因中國人民銀行（大陸央行）官員對科技公司和券商發行任何形式的貨幣感到憂慮，故建議相關機構暫不參與首階段穩定幣發行，另視此為對數字人民幣的挑戰。

中國人民銀行 渣打銀行 滙豐銀行

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