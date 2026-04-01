人形機器人 挑戰人類半馬紀錄

今年的人形機器人半程馬拉松即將在北京開賽，誕生在北京的「天工」除了自己備戰，也在幫助其他賽隊進行準備。日前，北京人形機器人創新中心向海內外多所高校及二次開發合作夥伴交付了十五台「天工」機器人，為人形機器人半程馬拉松蓄力。據悉，今年參賽的「天工」進一步升級，將向人類的半程馬拉松世界紀錄發起挑戰。

去年，「天工」在全球首個人形機器人半程馬拉松比賽上，以兩小時四十分四十二秒的成績奪得冠軍。「去年這個成績相當於業餘選手的平均水準，今年是要挑戰職業選手的冠軍水準，這是我們定的目標。」北京人形機器人創新中心ＣＴＯ唐劍說。目前男子半程馬拉松的世界紀錄為五十七分二十秒，這意味著，「天工」正向著半馬「跑進一小時」的目標努力。

今年參賽的「天工」進一步升級，關節在性能和參數上都較去年有大幅提升，散熱方面採用了新的技術手段，在今年的半馬賽場上也將實現「全自主」。

此外，今年的半馬上，北京人形機器人創新中心將攜手高校與二次開發夥伴組成「天工跑團」參與比賽。

「天工」半馬實訓營日前開營。北京人形機器人創新中心向北京大學、北京理工大學、北京航空航太大學、香港科技大學（廣州）、華中科技大學等多所高校及蔚來、中船集團等二次開發合作夥伴交付十五台「天工」機器人本體。本次交付的機器人型號為「天工Ultra」和「天工三點○」。「天工Ultra」主打極限運動與全自主高速奔跑，可實現複雜動態環境下無干預自主作業與賽道級穩定跑控；「天工三點○」既能靈活運動，也能靈巧操作，讓人形機器人具備複雜場景下的作業能力與實用價值。