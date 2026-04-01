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陸首台550兆瓦F級燃氣機組 投產

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
東方汽輪機研製的M701F5型燃氣輪機。本報德陽傳真
東方汽輪機研製的M701F5型燃氣輪機。本報德陽傳真

近日，華電重慶潼南一期二×五百兆瓦級氣電工程項目一號機組順利完成一六八小時滿負荷試運行，正式投入商業運營。這標誌著大陸首台五百五十兆瓦Ｆ級燃氣機組成功投產，在大容量高效清潔能源裝備應用領域實現新突破。

作為目前大陸Ｆ級重型燃氣輪機中單機容量最大、效率最高的機組，該項目總裝機達一千一百點二四兆瓦，聯合迴圈效率高達百分之六十一點六六。該機組是重慶唯一擁有快速切負荷功能的燃機，可在電網故障癱瘓時不依賴外部電源自主啟動，實現電網「黑啟動」。專案全面投產後，年發電量可達廿一億千瓦時，能滿足一百七十五萬個家庭一年的用電需求，每年可節約標煤廿萬噸、減排二氧化碳約八十六萬噸，為成渝地區能源保供、綠色轉型提供強勁支撐。

據瞭解，該機組核心設備及系統集成設計，由東方電氣集團旗下企業全力打造，而且均來自「重裝之都」四川德陽。其中，東方汽輪機提供兩台M七○一F五型燃氣輪機、兩台聯合迴圈汽輪機組及配套蒸汽輪機；東方電機、東方鍋爐分別提供高性能發電機、鍋爐等核心設備；東方自控配套機組控制系統。「德陽造」關鍵裝備的硬核支撐，為機組提供了全鏈條裝備保障體系。

大陸 重慶

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