全球最大貨運無人機 首飛成功

據央視報導，由中國兵器工業集團自主研發的大型運投無人機「長鷹｜八」，三月卅一日上午在河南鄭州首飛成功，成為全球迄今首飛的最大貨運無人機。

報導將長鷹｜八稱為「無人空中重卡」，最大載貨重量達到三點五噸，起降距離小於五百公尺，起降場地要求低，可在簡易土跑道、高原、海島等複雜地形部署，最大航程超過三千公里。

對於長鷹-八首飛，央視新聞形容，長鷹｜八無人機沿跑道滑行平穩加速，僅用兩百八十公尺便離地爬升，順利完成智能飛控、航電、機電、動力燃油、飛行品質等各系統關鍵科目驗證。

報導稱，經過卅分鐘左右的飛行，無人機精準平穩著陸，圓滿完成首飛任務。此次飛行全程採用智能系統主導，人工監控，飛行過程飛行姿態穩定，各系統工作良好，象徵中國大陸在七噸級智能無人運輸平台領域實現重要突破。

央視新聞指，當前中國大陸「低空經濟」正加速邁向規模化應用新階段。長鷹｜八的成功首飛，將推進適航取證、批量交付與商業化運營，打造安全、高效、智能的低空運輸解決方案。

報導表示，長鷹｜八創下起降距離小、載貨重量大、起降場地要求低等紀錄。未來將應用於電商物流，高原、海島等常態化生活與基建物資補給、應急搶險、防汛救災等領域。