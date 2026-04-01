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互聯互通…陸與東協貿易 有望破8兆人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

東協已連續六年成為中國大陸第一大貿易夥伴，大陸亦連續十七年穩居東協第一大貿易夥伴。在全球經濟格局深度調整下，這一經貿合作的亮眼成績如何取得？大陸—東協合作未來將走向何方？近日，ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）產業合作委員會主席許寧寧受訪表示，大陸—東協經貿合作韌性十足，今年雙方貿易額有望突破八兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，「大陸—東協貿易關係的穩固，絕非偶然，而是制度紅利、產業互補、互聯互通三大核心要素共同作用的結果。」許寧寧開門見山，點明雙邊合作的核心優勢。 　　

他指出，大陸—東協自貿區三點○版建設實施與ＲＣＥＰ實施形成疊加效應，關稅減免、規則對接持續落地，為雙方貿易搭建了穩定的合作框架。雙方產業鏈深度綁定，大陸機電產品、新能源產品等持續輸往東協，東協農產品、礦產資源穩定供應大陸，形成利益共同體。中老（寮）鐵路、陸海新通道等互聯互通項目落地，大幅降低了區域物流成本，提升了貿易便利化水平。 　　

對比大陸與其他主要夥伴的貿易表現，大陸和東協互為壓艙石的作用更為凸顯。二○二五年大陸對歐盟貿易額五點九三兆元、增長百分之六；大陸對美國貿易額四點○一兆元、占大陸進出口總值的百分之八點八；而大陸與東協貿易總值七點五五兆元、增長百分之八，占大陸外貿總值的百分之十六點六。許寧寧分析，東協憑藉ＲＣＥＰ紅利、區域產業鏈協同優勢，成為大陸外貿抗風險的重要支撐。 　　

展望二○二六年，許寧寧預判大陸—東協貿易投資將呈現穩中有進，全年雙方貿易額有望突破八兆元，同比增長百分之五至百分之八；投資方面，大陸對東協製造業、服務業投資將持續提升，東協對大陸農業、能源領域投資穩步增長，雙向投資增速或達百分之八至百分之十。 　　

圍繞深化合作，許寧寧提出三方面建議。一，用好大陸—東協自由貿易協定三點○版升級議定書的簽署，深度依託ＲＣＥＰ這一全球最大自由貿易區的開放合作機制，推動區域內關稅減免、規則對接全面落地。二，強化互聯互通建設，推進陸海新通道、中老鐵路延伸項目落地。三，應對地緣風險，加強區域政策協調，推動貿易便利化協定落地，鼓勵企業拓展新興市場。　　

美國 大陸 歐盟

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