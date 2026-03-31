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價格內捲衝擊供應鏈 陸車企品質隱憂浮現

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸車企採「最低價中標」壓低成本，車身零件失效問題逐步浮現。（快科技）
陸車企採「最低價中標」壓低成本，車身零件失效問題逐步浮現。（快科技）

大陸車市價格戰持續延燒，成本壓力正快速向上游供應鏈傳導，甚至開始衝擊產品品質。據《第一財經》30日報導，近年車企為壓低成本，大量採用「最低價得標」的採購模式，導致車身零件開裂、腐蝕等「失效問題」增加，品質風險逐步浮現。

大陸某汽車行業技術服務負責人劉力表示，春節期間走訪7、8家車廠，幾乎都在反映成本壓力過大，且每周都接到關於車輛品質問題的技術支援需求，包括生產現場零件開裂，以及車輛上市後短期內出現腐蝕等狀況。

多家整車廠內部人士指出，這類問題常被歸咎於鋼板品質，但背後其實與採購機制改變密切相關。過去整車廠多採集中採購，由車廠指定鋼材來源，再交由零件廠加工，以確保品質一致；如今則多改由零件廠自行採購，只需符合強度等基本參數，材料來源不再嚴格控管。

劉力舉例，一家車廠曾在焊接階段發現零件裂開，追查後才發現零件所用鋼材來自「二級品市場」。這類鋼材通常為有瑕疵產品，價格可打6至8折，但不適合用於汽車製造；若未仔細查驗質保文件，難以確認其來源。

此外，報導指出，部分供應鏈環節已出現「形式審查」甚至造假情形。有零件廠坦言，交貨時即便提供質保書，也未必被嚴格檢查，「只要價格夠低、能應付品質工程師就行」，這種現象確實存在。

報導稱，車廠普遍採用多輪競標、最低價得標機制，甚至一年更換一次供應商，而新車開發周期約3年，供應商頻繁更動，使品質穩定性更難維持。對鋼廠而言，若堅持品質與管理標準，成本較高反而難以中標，低價競爭壓力持續升高。

中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍指出，汽車板本屬高技術、高附加價值產品，但如今被當作一般鋼材進行價格競爭，導致鋼廠之間「內捲」，不利創新與品質提升，最終恐損害廣大汽車消費者的利益。

車質網統計顯示，2019年至2025年間，車身生鏽、部件開裂等投訴呈上升趨勢。另有案例顯示，某品牌為節省成本改用較便宜材料，結果出現車門內板起泡問題，最後仍須更換回原本材料。

報導接著指出，自2023年以來，大陸車市掀起降價潮，2024、2025年分別有227款與117款車型降價，帶動整體利潤率下滑至2025年的4.1%，低於工業平均水準。車廠為維持競爭力，只能持續向供應鏈壓價，甚至將「年降」改為按季降本，幅度也從過去3%至5%擴大至10%。

在利潤壓縮下，上游鋼廠與零件廠壓力倍增，不少業者開始以低成本材料替代，或在品質控管上讓步，進一步放大風險。

過去一年，大陸車市掀起「反內捲」討論。瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，車市價格雖短期趨穩，但企業仍透過改款、調整配置等方式變相降價，政府難以阻止市場這隻「無形的手」，要改善內卷問題仍須提升產業集中度。

駱鐵軍也認為，單靠單一產業難以擺脫內卷，汽車與鋼鐵業應加強協同研發，並將技術與研發投入納入採購評價，而非僅比價格。另據產業座談會共識，未來將推動建立有品質的保供機制、促進上下游鎖價，並加強關鍵材料聯合研發，以緩解惡性競爭。

大陸 競爭力

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