打擊超級富豪 陸加強對境外信託徵稅

大陸監管機構瞄準大陸超級富豪用於在海外進行數十億美元投資的常用路徑，加大力度對部分持有香港上市公司股份的離岸信託徵稅，突顯大陸當局正整治長期以來被視為稅收執法灰色地帶的離岸架構，為加大對境外資產應繳未繳稅務清查力度的一部分。

彭博引述知情人士報導，江蘇、深圳等省市的相關部門已要求這些信託所有者申報股息和股份處置等投資收益在內的詳細財務訊息，上海去年初已開始要求申報過去兩年的收益訊息。

在經濟增長乏力及預算赤字擴大的背景下，大陸持續尋求稅收來源，相關部門已加大力度對居民未申報海外資產徵稅，兩年前將矛頭指向超級富豪後，將審查範圍擴大至中等收入群體。

有地方稅務機關尋求對投資收益徵稅20%，並附帶額外罰款；有一省相關部門正要求披露過去兩年從離岸信託取得的收益。

目前被稅務部門重點關注的這類信託，常用於投資在境外註冊成立、但為投資者提供投資大陸企業通路的紅籌公司。

長期以來離岸信託一直是尋求赴港上市公司股東青睞的工具，部分原因在於其很大程度上不受大陸稅務機關監管。知情人士稱，隨著監管關注度上升，一些企業所有者在為即將進行的香港IPO設立此類持股架構時已顯露出猶豫。

審查離岸信託是紅籌公司上市受到的最新影響。紅籌架構是陸資公司赴港上市的一種常用模式，即發行人主體為境外成立的控股公司，主要業務或資產在大陸。這種模式為發行人在上市審批中帶來便利性，對早期投資者而言，退出機制更為靈活。

大陸證監會近期已加強對紅籌公司赴港上市的監管審查，理由是部分紅籌企業股權透明度低、合規風險相對較高。一些擬上市企業被建議拆除紅籌結構並使用境內主體尋求香港上市。這代表陸資企業長久以來廣泛使用的境外上市模式或受到挑戰。

對信託收益的整頓對大陸超級富豪們帶來巨大不確定性。知情人士透露，目前尚不清楚檢查人員將追溯相關收入到多早，也不清楚是否會施加處罰。