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哪些產業訂單最旺盛？陸上市公司Q1訂單 這三領域需求最多
今年第1季大陸上市公司披露人民幣數十億元級重磅訂單接連落地，其中，算力、創新藥、新能源三大領域需求旺盛，全鏈條訂單持續釋放，代表相關行業呈現高景氣度。另外，顯示兩大突出特徵：海外訂單場景持續拓寬、長周期合約佔比顯著提升。
近期多家大陸上市公司公布第1季訂單，而通常也作為觀察未來產業需求的窗口。中國船舶30日公告，下屬子公司與大陸國內知名船東簽訂10艘超大型油船建造合同，金額介於人民幣80億至90億元之間；摩爾線程同日公告於近期簽訂6.6億元智算集群銷售協議等。
基建工程領域，中國電建第1季密集斬獲三筆大額海外總承包訂單；算力基建領域，城地香江全資子公司香江系統工程有限公司作為聯合體成員之一，已完成簽署中國移動（寧夏中衛）數據中心D區D03機樓機電工程總承包項目合同；創新藥領域上，榮昌生物1月中旬公告，與艾伯維就PD-1/VEGF雙抗RC148簽署獨家授權協議，將獲6.5億美元首付款。
在海外訂單上，覆蓋區域廣、業態也較豐富，包括能源工程、油氣能源裝備、高端船舶製造與機電工程領域等等。客戶來自卡達、美國、歐洲與泰國等地。
值得注意的是，這些訂單中，長周期的合約成為重要趨勢。比如中國電建黑山、印尼項目合同工期均達60個月，海油工程卡塔爾項目工期約5年；偉明環保印尼項目運營合作期限長達30年等。
此外，中國經濟網引述Wind數據顯示，截至29日17時，A股共有17家上市公司披露2026年第1季業績預告，15家預喜，預喜比例為88.24%。從行業看，醫藥製造、半導體等行業上市公司業績增長明顯。證券時報報導，多家上市公司在第1季預告中提到產品銷售「量價齊升」，顯示部分產業在市場上行期實現增長。
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