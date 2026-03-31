哪些產業訂單最旺盛？陸上市公司Q1訂單 這三領域需求最多

美以伊衝突導致油價高漲，高盛指出，高油價給各國經濟增長都帶來了壓力，尤其是小的開放型經濟，其承受的壓力更大。但與其他國家相比，由於三方面原因，中國經濟受到的衝擊相對較小，油價上漲甚至可能讓中國更快從PPI通縮中走出來。

2026-03-31 16:59