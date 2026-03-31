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蘋果AI終於「登陸」？ 官方回應：僅意外上線已撤回

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
31日凌晨，部分升級至iOS 26.4系統的國行版（為大陸市場訂製生產的版本）iPhone用戶發現設置頁面新增「Apple智能與Siri」入口，但隨後蘋果迅速將其下線。圖為2025年1月4日，北京王府井商業街的蘋果門市。（中新社資料照）
31日凌晨，部分升級至iOS 26.4系統的國行版（為大陸市場訂製生產的版本）iPhone用戶發現設置頁面新增「Apple智能與Siri」入口，但隨後蘋果迅速將其下線。圖為2025年1月4日，北京王府井商業街的蘋果門市。（中新社資料照）

31日凌晨，部分升級至iOS 26.4系統的國行版（為大陸市場訂製生產的版本）iPhone用戶發現設置頁面新增「Apple智能與Siri」入口，但隨後蘋果迅速將其下線。蘋果回應，國行版上線時間依監管審批情況而定。

綜合陸媒報導，31日凌晨國行版iPhone設置頁面短暫出現「Apple智能與Siri」選項，引發Apple Intelligence國行版落地熱議，但該入口很快被移除，已下載模型的用戶功能也被收回。

蘋果當日下午回應，因軟體問題，中國設備曾短暫可下載並啟用該功能，目前已修復，國行版上線時間依監管審批情況而定。蘋果表示，「蘋果智能的推出時間依監管部門審批情況而定，我們正在積極推進落地中國」。

知名科技記者Mark Gurman在社群媒體X上發文稱，Apple Intelligence在中國是意外上線。該功能已準備就緒數月，但蘋果尚未獲得監管部門批准，目前沒有即將發布的計劃，也與iOS 26.5測試版無關，蘋果已將其下線。

Apple Intelligence是蘋果於2024年發佈的個人智慧系統，集成於iPhone、iPad和Mac平台，支持文本校對、圖像生成、自然語言搜索及跨應用操作。該功能原計劃隨iOS 18發佈，後延期至通過iOS 18.1正式上線。去年3月，iOS 18.4更新使其支持簡體中文，不過國行版上線日期此後經歷了多次推遲。截至目前，國行Apple Intelligence的正式發布時間仍未明確。

蘋果執行長庫克日前赴陸訪問，除成都太古里的蘋果零售店，也與四川省省長施小琳、大陸商務部長王文濤會見，並出席中國發展高層論壇2026年年會。但陸媒相關報導中均未提及關於蘋果AI是否落地的進一步消息。

大陸 iPad Siri

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