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大陸央行：加強政策配合 推動經濟成長物價回升

中央社／ 上海31日電

中國人民銀行（央行貨幣政策委員會第1季例會指出，繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，要加強貨幣財政政策協同配合，促進經濟穩定成長和物價合理回升。

中國人民銀行官網31日發布貨幣政策委員會第1季例會內容。這場會議在26日召開，由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持。

會議對於國內外經濟金融形勢加以分析。會議提到，目前外部環境變化影響加深，世界經濟動能疲弱，地緣衝突和經貿衝突發生多起，主要經濟體的經濟表現分化，通貨膨脹走勢和貨幣政策調整存在不確定性。

會議強調，中國經濟運行平穩、穩中有進；不過面臨供給強、需求弱、外部衝擊等問題和挑戰。要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期和跨週期調節力度；要更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加強貨幣、財政政策配合，促進經濟穩定成長和物價合理回升。

關於接下來的貨幣政策主要方向，會議建議發揮增量政策和存量政策整合效應，綜合運用多種工具，加強貨幣政策調控，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機。

會議指出，要引導大型銀行發揮金融服務實體經濟的主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，增強銀行資本實力。加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持，持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務。

會議強調，要維護金融市場穩定運作，確實推進金融高水準雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和風險防控能力。

通貨膨脹 央行 貨幣政策

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