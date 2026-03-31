中東戰爭推升高油價 高盛：3原因讓大陸經濟受衝擊較小

美以伊衝突導致油價高漲，高盛指出，高油價給各國經濟增長都帶來了壓力，尤其是小的開放型經濟，其承受的壓力更大。但與其他國家相比，由於三方面原因，中國經濟受到的衝擊相對較小，油價上漲甚至可能讓中國更快從PPI通縮中走出來。

陸媒「財新網」報導，在高油價影響下，高盛將中國GDP增速下調20個基點，美國下調40個基點，亞洲除中國之外的新興經濟體下調70個基點。

高盛指出，有幾方面因素讓中國經濟在應對石油供給衝擊方面比其他國家更具有優勢：

首先是能源結構多元化，到2024年，中國原油和液化天然氣僅佔中國一次能源消費（primary energy consumption）28%，是全球最低水準之一。替代能源及可再生能源，特別是核能、風能、太陽能和水力發電，目前佔中國發電量40%，高於十年前的26%。

其次是不斷增長的石油儲備，包括戰略儲備和商業儲備。即使假設原油進口量降至零，中國也足以滿足110天以上石油消費需求。

第三，中國能繼續從中東以外的能源生產國獲得石油和天然氣供應，比如俄羅斯、澳洲和馬來西亞。

對中國來說，油價上漲可能使中國很快從PPI通縮中走出。高盛預計，中國可能最早在3月結束長達41個月的PPI通縮，比之前的預測提前了6到9個月。

高盛指出，雖然投資者普遍對成本推動型通膨對中國股市的積極影響持懷疑態度，但從歷史經驗看，PPI上升往往與強勁的企業利潤和可觀的股票回購相關，即便是在通膨壓力主要由投入成本上漲引發的時期。

高盛分析，自伊朗戰爭爆發以來，已經將中國名目GDP增速上調0.8個百分點，這對企業營收增長和上游產業盈利能力起到一定推動作用，也有助於改變通縮抑制的企業行為和消費者心態。當其他條件不變，較低實際利率可能會支持企業資本支出和資產重新配置，將資金從現金或儲蓄轉移到股票市場。

不過高盛也指出，中東地區的長期經濟動盪可能阻礙中東投資者對中國資產的投資能力。近年中東投資者一直是私募股權和公募股權領域的主要投資方。

大陸國家統計局最新數據顯示，2月大陸CPI按月上漲1.0%，為近兩年來最高，其中國際地緣政治衝突對能源價格影響傳導作用顯現，大陸汽油價格按月上漲3.1%；2月大陸PPI按月上漲0.4%，已連續5個月上漲，原油價格上行拉動相關產業價格上漲。