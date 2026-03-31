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關係停滯無礙日製釣具在大陸受青睞 出口額猛增

中央社／ 台北31日電

共同社報導，隨著中國釣魚熱度升高，日本製釣具對中國出口成長迅速，由於耐用性和易用性受到歡迎，2025年出口額從2019年的54億日圓增至182億元。在日中關係停滯的背景下，企業透過在當地舉辦比賽和交流活動，增加粉絲群體。

共同社中文網今天引述日本貿易振興機構（JETRO）報導，2025年釣具對中國出口額占全球總出口的36%，成為日本最大的出口市場。

報導說，COVID-19疫情期間中國興起能避免人群密集的戶外活動，尤其年輕族群中掀起了假餌釣魚熱潮。據估算，到2030年，中國釣具市場規模將從2024年的314億日圓（約新台幣62.8億元）擴至500億元。

今年2月上海有一場日中兩國職業競技釣手的交流座談活動，吸引逾百人參加。為釣手提供釣具的魚鉤製造商MORIGEN（兵庫縣加東市）的中國法人社長致詞表示，「希望支持兩國釣魚愛好者之間的友好交流」。

這家公司1992年進入中國市場，目前在中國16個城市舉辦釣魚比賽。參加活動的中國頂級釣手劉雨溪稱自己的裝備全為日本製造，並表示容易收線的捲線器、輕量的魚竿在比賽中不可或缺。

主辦這次活動的JETRO上海代表處的電子商務市場開拓部部長田中正義表示，「中國產品的競爭力也在提升，希望通過傳播釣魚技術和樂趣，增加日本產品的粉絲」。

上海 日本

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