中東局勢造成進口通膨 學者稱中國相對有空間消化

針對中東局勢的影響，北京大學國家發展研究院院長黃益平今天表示，目前中國消費者物價指數（CPI）仍偏低，因此判定消化與接受輸入型通膨壓力有相對的能力與空間。

中國記協今天舉行新聞茶座，由北京大學博雅特聘教授、國家發展研究院院長、中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平主講「走向新的增長模式」。

有媒體提問，針對最近中東局勢對能源價格以及對進口通膨影響如何，黃益平做上述表示。

黃益平說，能源價格上升對經濟影響是存在的，最擔心企業的盈利會受到衝擊，因此會對實體經濟不利。而進口通膨的壓力已經在發生了，但是目前中國CPI是偏低的，消化與接受輸入型通膨有相對的空間與能力。

他說，影響多久取決於中東局勢不穩定會維持多長時間，而今年中國CPI成長率設為2%，因此還是有空間的。