中國CPI往上走 北京學者：能否走出價格疲軟還難說

北京大學國家發展研究院院長黃益平表示，中國消費者物價指數（CPI）從去年底開始往上走，能不能走出價格疲軟還很難說，但如果走不下去會面臨挑戰。

中國記協今天舉行新聞茶座，由北京大學博雅特聘教授、國家發展研究院院長、中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平主講「走向新的增長模式」。

黃益平今天在講座上表示，CPI指標值得關注，過去2至3年相對疲軟，有時接近零或是負成長，這反映出中國宏觀經濟突出的特徵叫「供強虛弱」，到市場上就是產能消化困難，價格就會出現疲軟。

他進一步表示，這樣的現象持續下去對經濟發展不利，因為價格持續往下走，消費者可能會出現延遲消費，而對生產者來說會擠壓利潤空間，就會不願意擴大生產與投資。

黃益平說，價格疲軟對經濟造成很大影響，歷史上的大蕭條與日本過去幾10年發展的經歷是非常清晰的。而中國在推動擴大內需與經濟再平衡是化解低通膨的重要因素。

他又說，中國去年第4季開始CPI已經往上走了，而生產者物價指數（PPI）下行幅度在縮小，現在難以下定論說價格疲軟是否要走出來了，還需進一步觀察。但是開始往上走，如果走到今年設定的CPI成長2%是積極訊號，希望能繼續往下去，如果走不下去會面臨挑戰。