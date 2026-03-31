愛奇藝擬赴港上市、啟動回購 台灣訂閱占比逐年下跌

愛奇藝公告已以保密方式向港交所提交上市申請，並啟動1億美元股份回購計畫。受營收下滑與產業競爭影響，愛奇藝近期股價探低。此外，在台訂閱占比由過去逾六成降至約10.9%，市場地位轉弱。

愛奇藝在聲明表示，此舉是要「提升在香港資本市場的融資能力，通過吸引更多亞洲地區的機構及個人投資者，拓寬公司的股東基礎，同時提升公司的國際品牌影響力」。

聲明稱，上市細節尚未最終確定。彭博去年8月引述知情人士報導稱，愛奇藝尋求通過在香港上市融資3億美元。

另外，愛奇藝董事會獲准一項股份回購計劃，可在未來18個月內，回購最多1億美元的股份。該股份回購計劃自批准之日起立即生效。

愛奇藝於2018年4月在美股上市。近年受產業環境等因素影響，愛奇藝股價持續走低。近期愛奇藝連創上市以來新低，最新收盤價為每股1.27美元，市值約12億美元。

愛奇藝最新財報顯示，2025年全年營業收入為人民幣272.9億元，年減近7%。其核心收入來源會員服務收入人民幣168.1億元，年減約5%。與此同時，愛奇藝正在開展短劇、樂園等多項新業務布局，面臨長期大量資金投入。

愛奇藝在台灣的訂閱表現也呈現下滑趨勢。NCC《114年通訊傳播市場報告》顯示，民眾付費訂閱的OTT TV服務中，2017至2019年皆以愛奇藝位居第一，然而比例從64.9%下滑至54.8%，2020年進一步減少至42.4%，當年經濟部修法禁止大陸OTT影音平台透過代理或經銷等方式在台經營，愛奇藝並在2021年底正式結束與台灣代理商的業務合作。

2025年數據顯示，台灣民眾付費訂閱之OTT TV服務中，愛奇藝以10.9%位居第三，第一、二名分別是Netflix和Disney+。