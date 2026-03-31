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防陸電動車轉進美國 美駐加大使：中國是長期最大威脅

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
胡克斯特拉接受Rebel News專訪表示，大陸電動車可進入加拿大，但不會跨境進入美國，並指涉及數據帶來的國安風險。（圖／截自Rebel News專訪）
胡克斯特拉接受Rebel News專訪表示，大陸電動車可進入加拿大，但不會跨境進入美國，並指涉及數據帶來的國安風險。（圖／截自Rebel News專訪）

彭博社31日報導，美國駐加拿大大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）表示，在加拿大總理卡尼（Mark Carney）今年1月下調對大陸電動車關稅後，美方不會允許來自加拿大的大陸電動車進入美國市場，以防堵相關產品轉進美國。

胡克斯特拉接受加拿大媒體Rebel News專訪時直言：「這些車可以從中國進入加拿大，但不會跨越邊境進入美國市場，這不會發生。」他並強調，美方不會讓中國汽車透過加拿大大量流入美國，理由包括現代汽車蒐集與傳輸數據所涉及的國安風險。

不過，胡克斯特拉未說明具體執行方式，包括是否拒發在美轉售所需文件、全面禁止跨境，或透過其他行政措施加以限制。美國近年已陸續推出相關規範，限制採用大陸與俄羅斯技術的聯網汽車在美銷售與進口。白宮則未立即回應。

報導指出，2024年加拿大為配合時任美國總統拜登政策，對大陸電動車課徵100%關稅，引發中方對加拿大部分農產品祭出反制措施。不過，川普去年上任後，仍對加拿大汽車加徵關稅，使雙邊汽車貿易面臨進一步壓力。

胡克斯特拉另在播客節目中表示，加拿大實際上未因關稅受到明顯衝擊，並稱目前美加貿易安排仍屬全球「第二好」。他指出，除汽車、木材、鋼鐵與鋁等產業外，多數加拿大商品只要符合美墨加協定（US-Mexico-Canada Agreement）規則，仍可免於美國關稅。

報導稱，在美中兩大經濟體關稅夾擊下，加拿大政策出現調整。卡尼今年1月與大陸國家主席習近平達成協議，允許大陸以較低關稅向加拿大出口電動車，首年配額為12個月內4.9萬輛；作為交換，中方同意下調部分食品進口關稅，包括油菜籽與龍蝦。

儘管川普多次強調要推動汽車製造回流美國，胡克斯特拉指出，加拿大並非美方重塑全球貿易關係的優先對象。他表示，美加汽車產業高度整合，加拿大製汽車中約有50%至75%為美國製零組件，「這正是我們樂見的車輛」。

他並直言，美國在汽車產業面臨的主要競爭壓力來自韓國、日本與墨西哥，中國則被視為長期最大威脅。

此外，胡克斯特拉也對卡尼在北極安全議題上的布局表達不滿。他指出，卡尼近期宣布投資320億加元（約新台幣7,380億元）強化北極發展，並赴挪威與北歐國家會談，但相關安排似乎未納入美方。

胡克斯特拉表示，美加應共同承擔北極防務，「這才是最有效的方式」，但若加拿大選擇不同路徑，美方也只能尊重。

卡尼則強調，加拿大將不再依賴他國維護北極安全與經濟發展，並重申北美防空司令部（NORAD）與美國高度整合，華府仍是重要合作夥伴。

胡克斯特拉另提到，加拿大目前正檢討是否繼續採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機，或改採瑞典紳寶（Saab）「獅鷲」（Gripen）戰機，此舉將影響未來維修與支援能力。他強調，美加軍事整合「正是NORAD模式的核心」。

聯網汽車 現代汽車 關稅

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