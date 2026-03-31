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尹正發文恭喜 張雪：沒錢邀您做代言人，這台820送你

世界日報／ 中國新聞組╱北京31日電
尹正在微博發文祝賀張雪機車。（取材自微博）
尹正在微博發文祝賀張雪機車。（取材自微博）

中國摩托車品牌張雪機車在世界頂級賽事WSBK（世界超級摩托車錦標賽）葡萄牙站中創造歷史，兩天比賽都拿下冠軍，打破歐美日摩托廠商對WSBK中量級組別長達百年的壟斷；比賽結束後，曾出演「飛馳人生」系列電影的演員尹正在微博發文祝賀張雪機車：「ZX太爭氣了！我要衝了！我要用行動支持！」

極目新聞報導，張雪機車奪冠後，尹正在評論區寫道：「那個曾經騎著破舊摩托車不停熄火摔倒，卻仍不放棄逐夢農村小伙子，最終把自己的車送上了世界級比賽的冠軍寶座！他把夢追到了。而這一切都只是開始。」

30日，張雪機車創始人張雪發布視頻回應稱：「我看到尹正（正哥）也要買我們張雪機車的820了，特別感謝。我知道正哥是演藝圈裡面少數自己真正騎車，而且真實參加過比賽的藝人，按正常劇本下來，我們應該要邀請您做張雪機車的代言人，但是我又沒錢，那我們就把這台820贈送給您，您自己騎一段時間，然後您就發一個使用感受，純自然的，您覺得哪裡不好就說，哪裡好也說，相當於是一個騎行分享。」

湖南長沙一家張雪機車門店工作人員表示，目前820RR還未開放試駕，「試駕預計要到4月份了，天氣好的時候可能會組織賽道日活動。」該工作人員還表示，目前820RR標準版的定價是4萬3800元(人民幣，下同)，還有一款820RR-R版本售價是6萬1000多元。

至於張雪送給尹正的會是哪個版本？這名工作人員表示：「這個我就不知道了，還要看張老闆怎麼說」。

據張雪曾經在自己的視頻中講述，上賽場的820RR在主要部件發動機、剎車盤、減震、卡鉗、輪轂等跟量產版相同，只是在排氣、水冷、儀表等按賽事要求進行改裝。另有張雪機車官方直播間主播表示，820RR標準版已經是「雙冠車型」，目前已經有下定的820RR開始發貨，車輛交付周期在四周左右。

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