張雪機車奪冠／唯一贊助商「東鵬特飲」押對寶贏麻了

張雪機車在WSBK世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站強勢奪冠消息刷屏全網，「張雪機車東鵬特飲」也登上熱搜，引發熱議。據悉，東鵬特飲先前在網友喊話力薦下，才成為張雪機車官方贊助商，這場中國品牌的「雙向奔赴」成為現象級事件，被網友評價為「聽勸營銷的教科書級案例」。

去年11月，張雪機車為征戰WSBK公開招募贊助商，大批網友在社群媒體刷屏，呼籲東鵬特飲贊助國產車隊，留言「讓國產能量托舉國產機車」；今年1月，東鵬特飲響應網友建議，以唯一中國贊助商身分簽約張雪機車，網傳贊助費5萬元

隨著張雪機車奪冠，東鵬特飲也火了起來，話題播放量破億，「東鵬特飲押寶張雪機車贏麻了」相關話題隨之登上熱搜，不少網友大讚「商業嗅覺天花板」、「投資天才」、「又是一個活生生的聽勸的例子」。

東鵬特飲官方微博借勢推出「喝東鵬特飲，享冠軍人生」概念，發起抽獎活動，強調「中國能量助力中國製造」，強化品牌綁定。

此外，據天眼查，張雪機車註冊資本6540萬元，目前張雪持股78.4%，為公司實控人。今年3月初，張雪機車完成A輪融資，背後有著兩家A股上市公司，分別是宏昌科技、鴻泉技術。

公開資料顯示，宏昌科技主營汽車零件、家電配件等業務，其參投邏輯可能與機車零件供應鏈協同相關；鴻泉技術則是張雪機車核心的智慧網聯技術供應商。今年2月間，鴻泉技術獲張雪機車授予「戰略合作夥伴」，並成為其WSBK賽事贊助商，提供車載智慧控制系統支援。

隨著張雪機車奪冠，3月30日，宏昌科技一字漲停，報35.24元/股，市值46億元；鴻泉技術開盤大漲，盤中漲幅一度超過16%，截至收盤漲10.73%，報26.32元/股，市值26.27億元。