美以伊開戰後 陸國企貨櫃船首次順利通過荷莫茲

兩艘與中國國營企業中遠海運集團有關的貨櫃船，3月30日經由荷莫茲海峽駛離波斯灣。這是自美以伊戰爭爆發以來，由北京支持的大型企業營運船舶首次通過該水道。

彭博新聞彙編的船舶追蹤數據顯示，「中海印度洋」和「中海北冰洋」當天上午自波斯灣內向東啟程後通過海峽。

這兩艘船隻從杜拜附近海域出發，駛向伊朗拉臘克島（Larak Island）和格甚姆島（Qeshm Island，伊朗最大島嶼）之間的一條航道。那裡靠近荷莫茲海峽狹窄的出口，兩艘船隨後進入阿曼灣水域。

根據船舶吃水深度判斷，這兩艘船除裝載空貨櫃外似乎未承載其他貨物。根據隸屬於中遠海運集團的中遠海運貨櫃運輸公司官網訊息，這兩艘船均被列為該公司船隊成員。

為報復美以空襲，伊朗已切斷荷莫茲海峽這條全球貿易關鍵通道的通行。目前近期只有少數經德黑蘭核准的船隻仍可通過，其中包括液化石油氣運輸船。

兩艘船星期一都發出信號，表明船東和船員均為中國大陸背景，以確保安全通過這條水道。上個星期五（27日），這兩艘船在伊朗附近掉頭時也採取了同樣的做法。目前尚不清楚，它們當時為何沒有駛離海灣，而選擇折返航。

這兩艘貨輪各可運載約1.9萬個20英尺標準貨櫃。自美國和以色列對伊朗發動戰爭以來，已在波斯灣滯留一個多月。

據極目新聞，3月25日，伊朗外長阿拉格奇接受伊朗國家媒體採訪時表示，對於伊朗的友善國家，或基於其他原因伊朗決定提供通行便利的情況，荷莫茲海峽都是可安全通行的—中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊拉克、印度、孟加拉等國船隻都安全通過了荷莫茲海峽。 」