陸3月製造業PMI彈升1.4個百分點 來到50.4近一年最高

大陸國家統計局31日公布2026年3月中國採購經理指數（PMI）為50.4，比上月上升1.4個百分點，為過去一年以來最佳；3月非製造業商務活動指數為50.1，比上月上升0.6個百分點。兩個數值都在時隔兩個月後重返擴張區間。

此外，3月綜合PMI產出指數為50.5，比上月上升1.0個百分點，高於臨界點，表明大陸企業生產經營景氣水平總體向好。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，3月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均重返擴張區間，說明大陸經濟景氣水平回升。

製造業方面，隨著企業在春節過後加快復工復產，市場活躍度提升，重返擴張區間。產需兩端同步擴張，農副食品加工、有色金屬冶煉及壓延加工等相關行業企業產需釋放較快；紡織服裝服飾、化學纖維及橡膠塑料製品等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場活躍度偏弱。

從企業規模看，大型企業PMI為51.6，比上月上升0.1個百分點，高於臨界點；中、小型企業PMI分別為49.0和49.3，比上月上升1.5個和4.5個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

非製造業方面，鐵路運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務等產業業務總量較快增長，不過春節後與居民出行消費相關的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數位於臨界點以下，市場活躍度有所減弱。

隨著節後各地建築項目逐步恢復施工，建築業商務活動指數為49.3，比上月上升1.1個百分點，但仍低於臨界點。

大陸製造業PMI今年前兩月均在50榮枯線之下，此前有分析指出，在春節長假結束後有望回升，但中東戰火蔓延整個3月，製造業或將再被衝擊。大陸研究機構第一財經研究院認為，大陸製造業PMI去年表現大多時間低於榮枯線，顯示景氣偏弱、企業維持謹慎態度。