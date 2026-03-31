DeepSeek「崩了」12小時 創當機紀錄 網哀：一夜白幹

世界日報／ 中國新聞組／北京31日電
29日深夜起，「DeepSeek崩了」就登上中國網路熱搜。（路透）
29日深夜起，「DeepSeek崩了」就登上中國網路熱搜。（路透）

中國人工智慧公司深度求索的大模型工具DeepSeek又有狀況。29日夜間9時開始，「DeepSeek崩了」就登上中國網路熱搜。據悉，這次大規模服務中斷，持續逾12小時，創下DeepSeek單次當機時長紀錄。

綜合極目新聞、光明網、快科技等媒體報導，29日晚間9時35分左右，DeepSeek就出現網頁、APP服務異常，不少用戶遭遇登入失敗、對話中斷、未儲存內容遺失等問題。

截至隔日上午9點，DeepSeek的服務仍未恢復正常，網頁端與移動端頻繁彈出「服務繁忙」提示，深度思考、長文本推理、代碼生成等核心功能大面積限流，甚至完全無法使用。

據悉，目前正值畢業季與專案交付高峰，用戶量激增。有使用者反饋，正在趕寫的論文、調試的代碼、未完成的方案因服務中斷嚴重受影響，部分用戶還遭遇內容丟失，「一夜白幹了」。

有網友在社交平台評論稱，「DeepSeek的公眾需求量實在太大，很多用戶因為卡頓而不斷點擊重試，導致訪問人數反而激增，這讓維護變得更加困難」。還有人吐槽，「這就是當年被捧上神壇的人工智能嗎」、「恰恰說明它足夠聰明、選擇了自盡」、「人工智障，崩了也好」。

其實，這並非平台首次出現問題。去年5月，DeepSeek曾因訪問量激增出現服務器當機；今年3月10日，DeepSeek服務也曾出現大規模訪問異常，網頁端和App頻繁彈出「服務器繁忙」提示，導致用戶使用集體受阻，相關話題一度衝上熱搜。

據悉，不少DeepSeek付費用戶因「關鍵時刻掉鍊子」，紛紛轉向豆包、Kimi等競爭品牌。有網友直言，「不說GPT、GEMINI了，就豆包、千問、KIMI感覺都比DS好用」。

截至目前，DeepSeek尚未通過官方渠道發布正式故障公告、修復進展及後續補償方案。

中國人工智慧公司深度求索的大模型工具DeepSeek於29日深夜出現大規模長時間的異常情況，「DeepSeek崩了」隨即登上中國網路熱搜。（取材自光明網）
中國人工智慧公司深度求索的大模型工具DeepSeek於29日深夜出現大規模長時間的異常情況，「DeepSeek崩了」隨即登上中國網路熱搜。（取材自光明網）

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